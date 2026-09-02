2 ложки в воду — и сковорода лучше антипригарной: еда не пригорает и не прилипает

Как восстановить антипригарное покрытие сковороды за 15 минут? Сода, уксус и масляная пропитка — проверенный метод, который возвращает посуде скользящие свойства.

Каждая хозяйка знает: стоит один раз недоглядеть, и продукты прилипают к сковороде, а антипригарный слой начинает исчезать. Даже при бережном использовании защитное покрытие со временем изнашивается. Однако не спешите выбрасывать любимую посуду — есть простой и эффективный способ вернуть ей скользящие свойства всего за 15 минут. Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась проверенным методом, который спасает даже старые сковороды.

Почему не стоит использовать соль для прокаливания

Многие советуют прокаливать сковороду с солью, но для современных антипригарных покрытий — тефлона, керамики или мраморной крошки — это губительно. Соль действует как абразив, царапает поверхность и окончательно разрушает защитный слой. Вместо этого Марина Жукова рекомендует старый проверенный рецепт, который работает безотказно и безопасен для любого покрытия.

Пошаговая инструкция по восстановлению

Процесс занимает всего 15 минут и не требует специальных навыков:

В сковороду насыпают столовую ложку пищевой соды, добавляют столовую ложку 9% уксуса — смесь начинает шипеть, и это нормально. Затем вливают стакан воды, ставят сковороду на огонь и кипятят ровно 5 минут. После выключения огня дают сковороде остыть в течение 10–15 минут. Затем её моют обычной губкой с чистящим средством.

Этот раствор удаляет пригоревшие остатки и размягчает загрязнения, не повреждая покрытие.

Завершающий этап: масляная пропитка

После мытья сковорода чистая, но ещё не идеально гладкая. Чтобы восстановить скользящие свойства, важно правильно обработать поверхность маслом. Отдельно в ковшике подогревают льняное или кокосовое масло — они дают самую плотную защитную плёнку. Одну-две капли масла наносят на сковороду и растирают тончайшим слоем, затем прогревают на слабом огне около минуты. Масло полимеризуется, заполняя микротрещины и создавая новое антипригарное покрытие.

Личный опыт автора

Моя любимая сковорода с керамическим покрытием перестала скользить, и продукты начали прилипать. Я уже собиралась её выбросить, но решила попробовать этот метод. После кипячения с содой и уксусом и масляной пропитки сковорода стала как новая. Яичница скользила по дну, как по льду, без капли масла. Теперь я использую этот метод для всех сковородок и забыла о проблеме.

Вывод

Восстановление антипригарного покрытия сковороды — это простой и доступный процесс, который занимает всего 15 минут. Кипячение с содой и уксусом очищает поверхность, а масляная пропитка создаёт новую защитную плёнку. Этот метод безопасен для любого типа покрытия и экономит деньги на покупке новой посуды.

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