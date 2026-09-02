После 50 такое знание особенно ценно: мудрый Хайям одним четверостишием объяснил, о чем не стоит забывать – актуально во все времена

Персидский поэт и философ-мистик Омар Хайям жил более 1000 лет назад, однако его четверостишия, известные как рубаи, сохраняют свою актуальность и в современном мире.
Многие люди обращаются к мудрым изречениям Омара Хайяма в сложные периоды жизни, находя в них источник жизненной энергии, поддержки и мотивации.
Более тысячи лет назад Омар Хайям в одном четверостишии сумел выразить всю ценность жизни, которую не все осознают даже в зрелом возрасте.
Не станет нас. А миру — хоть бы что! Исчезнет след. А миру — хоть бы что! Нас не было, а он сиял и будет! Исчезнем мы… А миру — хоть бы что!
Поэт простыми словами объяснил необходимость жить настоящим моментом, не откладывая жизнь на потом. Он подчеркивал, что человек является лишь малой частью огромного мира.
Хайям был прав, поскольку многие люди живут с синдромом отложенной жизни. Они приобретают красивые вещи, но опасаются их использовать. Многие боятся выразить свои чувства близкому человеку и упускают возможность обрести счастье.
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