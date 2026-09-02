После 50 такое знание особенно ценно: мудрый Хайям одним четверостишием объяснил, о чем не стоит забывать – актуально во все времена

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Этот главный и самый ценный дар в жизни нам придется вернуть — напоминает мудрый Омар Хайям: расплата неминуема

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Вот почему никогда нельзя лить слезы о прошлом: мудрый Омар Хайям дал четкий ответ — теперь ваша жизнь не будет прежней

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Таким людям грозит бездарная жизнь: Омар Хайям раскрыл карты еще 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось

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Почему не стоит бояться загробной жизни: ответ еще 10 веков назад дал Омар Хайям – и ему хочется доверять

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Как не потерять радость жизни: мудрый Омар Хайям дал совет 1000 лет назад – секрет доступен каждому

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