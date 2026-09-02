Городовой / Новости Петербурга / После 50 такое знание особенно ценно: мудрый Хайям одним четверостишием объяснил, о чем не стоит забывать – актуально во все времена
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы морозилка не обрастала ледяной шубой: копеечный трюк с аптечным средством - работает на раз-два Полезное
Салах на «Газпром Арене»: 15 ноября в Петербурге будет жарко Новости Петербурга
Народные приметы на 3 сентября: что нельзя делать в день Семёна и Ивана Полезное
1 таблетка в вазу – и цветы стоят 2 недели как свежие: не букет, а благоухающий оазис Полезное
На «Кураж» и «Герман» даже не смотрю: сажаю эти 2 сорта огурцов – радуюсь урожаю до самого октября Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

После 50 такое знание особенно ценно: мудрый Хайям одним четверостишием объяснил, о чем не стоит забывать – актуально во все времена

Опубликовано: 2 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
После 50 такое знание особенно ценно: мудрый Хайям одним четверостишием объяснил, о чем не стоит забывать – актуально во все времена
После 50 такое знание особенно ценно: мудрый Хайям одним четверостишием объяснил, о чем не стоит забывать – актуально во все времена
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Персидский поэт и философ-мистик Омар Хайям жил более 1000 лет назад, однако его четверостишия, известные как рубаи, сохраняют свою актуальность и в современном мире.

Многие люди обращаются к мудрым изречениям Омара Хайяма в сложные периоды жизни, находя в них источник жизненной энергии, поддержки и мотивации.

Более тысячи лет назад Омар Хайям в одном четверостишии сумел выразить всю ценность жизни, которую не все осознают даже в зрелом возрасте.

Не станет нас. А миру — хоть бы что! Исчезнет след. А миру — хоть бы что! Нас не было, а он сиял и будет! Исчезнем мы… А миру — хоть бы что!

Поэт простыми словами объяснил необходимость жить настоящим моментом, не откладывая жизнь на потом. Он подчеркивал, что человек является лишь малой частью огромного мира.

Хайям был прав, поскольку многие люди живут с синдромом отложенной жизни. Они приобретают красивые вещи, но опасаются их использовать. Многие боятся выразить свои чувства близкому человеку и упускают возможность обрести счастье.

Ранее мы рассказали, как поступить, если вас предали.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью