Герань раскроет яркие бутоны на 3 месяца — график полива на сентябрь

Как ухаживать за геранью осенью, чтобы она цвела до весны? Обрезка, янтарная кислота и йод — три простых шага для пышного цветения.

Сентябрь — время, когда герань нуждается в особом внимании. Чтобы она продолжала радовать яркими соцветиями в холодные месяцы, важно правильно провести обрезку, скорректировать полив и дать растению поддерживающие подкормки. Соблюдение простых правил превращает герань в пышно цветущий куст, который не теряет декоративности до самой весны, пишет ИА Stavropol.Media.

Обрезка: основа будущего цветения

Осенью герань обрезают, чтобы стимулировать рост новых побегов и закладку цветочных почек. Многие боятся сильной стрижки, но именно она помогает растению не вытягиваться и оставаться компактным. Удаляют старые, сухие и слишком длинные ветки, оставляя здоровые побеги с несколькими почками. Временно куст может выглядеть неопрятно, но через 2–3 недели появляется молодая поросль, которая и даст обильное цветение.

Стимуляторы роста: янтарная кислота и йод

После обрезки герань нуждается в поддержке. Янтарная кислота — недорогой стимулятор, который помогает растению справиться со стрессом и ускоряет образование новых побегов. Раствор готовят из расчёта 1,5 г на 7,5 л воды и поливают под корень раз в 2–3 недели.

Йодная подкормка укрепляет корневую систему и стимулирует образование бутонов. Достаточно 1–2 капель 5% раствора на литр отстоянной воды. Такой полив проводят раз в три недели, строго по влажной почве, чтобы не обжечь корни.

Правильный полив в сентябре

Осенью герань поливают умеренно. Почва должна быть слегка влажной, но без застоя воды — переувлажнение ведёт к гниению корней. В сентябре полив сокращают по сравнению с летом, особенно в пасмурную погоду. Янтарную кислоту и йод вносят только во влажный грунт, после основного полива.

Личный опыт автора

В прошлом году я боялась обрезать герань осенью, и к весне она вытянулась и почти не цвела. В этом сезоне я решилась на смелую стрижку в сентябре и через месяц увидела множество молодых побегов. Подкормка йодом дала результат: уже в октябре появились первые бутоны, и герань цвела до января. Теперь я всегда провожу осеннюю обрезку и не жалею.

Вывод

Осенний уход за геранью — это три ключевых действия: обрезка для стимуляции роста, полив янтарной кислотой для восстановления и йодная подкормка для закладки бутонов. Умеренный полив и внимание к растению гарантируют, что герань будет радовать яркими цветами даже в самые тёмные месяцы.

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