Продажи новых автомобилей в Петербурге сократились на 10%: какие марки просели сильнее

Почему автопродажи в Петербурге в минусе

В Санкт‑Петербурге по итогам августа продажи новых легковых и лёгких коммерческих авто просели на 10% относительно того же месяца прошлого года.

Автоэксперты называют ситуацию ожидаемой, хотя общий результат за восемь месяцев остаётся в плюсе. Посмотрим, что стоит за этими цифрами и как выглядит картина по маркам.

Что показал август

По данным «Автостат‑Инфо», в последний месяц лета в Петербурге реализовали 6017 машин. Хуже было только в январе — тогда падение составило 11%.

При этом август вошёл в тройку месяцев с результатом выше 6000 регистраций: в апреле зафиксировали 6034 авто, в июле — 6086. За январь–август в городе поставили на учёт 43 364 автомобиля — это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кто в топе

Лидерами рынка остаются Haval (7346 регистраций, рост на 20%), Tenet (4248), Geely (3336, +4%) и Belgee (2458, +23%). Единственная крупная марка с заметным спадом — LADA: 5083 регистрации и минус 12% к прошлому году.

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