Городовой / Новости Петербурга / Продажи новых автомобилей в Петербурге сократились на 10%: какие марки просели сильнее
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не мусор, а ценный ресурс: как кидать падалицу в компост, чтобы не заразить всю кучу Новости Петербурга
Помидоры на зиму "Сладкие": рассол выпивают быстрее, чем съедают помидоры Полезное
Дачный туалет больше не строю из досок: модульный «конструктор» с Ozon собирается за пару часов – служит веками Новости Петербурга
Ленобласть вышла на первое место в России по производству яиц: 2,4 млрд штук Новости Петербурга
Никаких труб и электрики: теперь утепляю полы по финской технологии - дома тепло и осенью, и зимой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Продажи новых автомобилей в Петербурге сократились на 10%: какие марки просели сильнее

Опубликовано: 11 сентября 2026 19:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
Продажи новых автомобилей в Петербурге сократились на 10%: какие марки просели сильнее
фото Городовой ру
Почему автопродажи в Петербурге в минусе

В Санкт‑Петербурге по итогам августа продажи новых легковых и лёгких коммерческих авто просели на 10% относительно того же месяца прошлого года.

Автоэксперты называют ситуацию ожидаемой, хотя общий результат за восемь месяцев остаётся в плюсе. Посмотрим, что стоит за этими цифрами и как выглядит картина по маркам.

Что показал август

По данным «Автостат‑Инфо», в последний месяц лета в Петербурге реализовали 6017 машин. Хуже было только в январе — тогда падение составило 11%.

При этом август вошёл в тройку месяцев с результатом выше 6000 регистраций: в апреле зафиксировали 6034 авто, в июле — 6086. За январь–август в городе поставили на учёт 43 364 автомобиля — это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кто в топе

Лидерами рынка остаются Haval (7346 регистраций, рост на 20%), Tenet (4248), Geely (3336, +4%) и Belgee (2458, +23%). Единственная крупная марка с заметным спадом — LADA: 5083 регистрации и минус 12% к прошлому году.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие изменения ждут водителей на АЗС с октября.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью