Ленобласть вышла на первое место в России по производству яиц: 2,4 млрд штук

Как складывается картина в масштабах страны и кто еще вошел в число лидеров

Ленинградская область с начала 2026 года удерживает лидерство в России по выпуску яиц. С января по июль в регионе произвели 2,4 млрд штук — серьёзный результат, который заметно выделяет область на фоне других субъектов.

Цифры и позиции

Общий объём производства яиц в России за первые семь месяцев 2026 года достиг 23,7 млрд штук — это на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В расчёте на одного жителя выпуск вырос со 158 до 162 яиц. Ленинградская область не только сохраняет лидерство, но и наращивает объёмы: за прошлый год производство в ней увеличилось более чем на 3%.

Кто ещё в топе

В пятёрку сильнейших регионов также вошли Свердловская область (989 млн штук), Мордовия (974 млн), Белгородская (901 млн) и Челябинская (882 млн). При этом потребление яиц в стране в 2025 году достигло 251 штуки на человека — максимума за последние 40 лет.

Ранее «Городовой» рассказывал, каждый пятый россиянин готов переехать в другой регион из-за работы.