Погода 12 сентября предскажет, когда будут первые заморозки: народные приметы на Сытника

Праздник 12 сентября посвящён перенесению мощей святого князя Александра Невского. В народном календаре дата получила имя Сытник — в честь богатых застолий, которые устраивали в этот день. Далее — о традициях, запретах и приметах, связанных с этой датой.
Народные традиции
День прозвали Сытником — за богатые застолья и приглашённых гостей. Готовили ячменную кашу на молоке и свежий хлеб. А для будущего урожая плели косу из ячменных, льняных и овсяных стеблей.
Что можно и нельзя делать
Поощрялось быть щедрым и делиться с нуждающимися — считалось, что это притягивает достаток. Хорошим временем он был и для начала осенних посиделок, свадеб и сватовства: такие союзы обещали быть прочными.
А вот от некоторых вещей лучше было воздержаться. Не покупали новую одежду и обувь — вещи быстро изнашивались. Не мстили, не лгали, не сплетничали, не плакали и не выясняли отношения. Рассыпанная соль предвещала измену, а её внезапное окончание — финансовые трудности. Заводить в этот день кошку тоже не советовали: это сулило неприятности.
Приметы
- Тёплый вечер и яркие звёзды обещают урожайный год.
- Если ветер изменил направление — заморозки будут не скоро.
- Ноготки, раскрывшие венчики после утра, предвещают дождливую погоду.
- А птицы, кружащие высоко и не спешащие улетать, говорят о долгой и тёплой осени.
Вывод
Традиции, запреты и приметы этого дня помогают сохранить мир в доме, привлечь благополучие и настроиться на осенний ритм жизни.
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