Погода 11 сентября предскажет, какой будет осень и зима: народные приметы на Ивана Постного

11 сентября в церковном календаре стоит особняком — это один из строгих постных дней, посвящённых памяти Иоанна Крестителя. Верующие вспоминают трагическую историю, описанную в Евангелии, а в народной традиции дата получила имя Иван Постный и стала символической границей между летом и осенью.
Что произошло при дворе Ирода
События разворачивались при дворе Ирода Антипы, правителя Галилеи. Пророк Иоанн открыто обличал царя, который оставил законную супругу ради Иродиады — жены собственного брата. За смелые слова Креститель оказался в темнице, а Иродиада затаила обиду и ждала момента отомстить.
Случай представился на дне рождения Ирода: его падчерица Саломея так станцевала, что царь пообещал исполнить любое её желание. По наущению матери она попросила голову пророка. Ирод не захотел нарушать клятву и приказал казнить Иоанна. Предание гласит, что даже отсечённая голова продолжала обличать грешников, а расплата пришла быстро: Саломея погибла, провалившись под лёд, Ирод и Иродиада отправились в ссылку.
Как отмечали на Руси
На Руси день считался переломным: полевые работы завершались, начинали заготавливать припасы и готовились к осенним ярмаркам. Убирали репу и отмечали "репный праздник". Поминали павших воинов.
Пост и запреты дня
Главное — строгий пост: без мяса, рыбы, молочного, яиц и алкоголя. Послабление допускается для детей, беременных, пожилых и больных.
Под запретом шумные развлечения, скандалы и тяжёлый труд. Крупные дела лучше не начинать — день подходит для завершения начатого и духовной работы.
Приметы дня
Приметы подсказывали, какой будет осень и зима:
- Журавли, улетевшие на юг, предвещали раннюю и суровую зиму.
- Гром обещал тёплую осень.
- Много грачей — долгую солнечную погоду.
- Звонкое пение птиц говорило, что тепло ещё задержится.
Вывод
Это день памяти Иоанна Крестителя и строгого поста. Традиции и приметы этого дня помогают настроиться на осенний ритм, завершить начатое и уделить внимание духовной стороне жизни.
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