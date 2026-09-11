Погода 11 сентября предскажет, какой будет осень и зима: народные приметы на Ивана Постного

Рассказываем, о чём предупреждают журавли, гром и звонкое пение птиц в этот день.

11 сентября в церковном календаре стоит особняком — это один из строгих постных дней, посвящённых памяти Иоанна Крестителя. Верующие вспоминают трагическую историю, описанную в Евангелии, а в народной традиции дата получила имя Иван Постный и стала символической границей между летом и осенью.

Что произошло при дворе Ирода

События разворачивались при дворе Ирода Антипы, правителя Галилеи. Пророк Иоанн открыто обличал царя, который оставил законную супругу ради Иродиады — жены собственного брата. За смелые слова Креститель оказался в темнице, а Иродиада затаила обиду и ждала момента отомстить.

Случай представился на дне рождения Ирода: его падчерица Саломея так станцевала, что царь пообещал исполнить любое её желание. По наущению матери она попросила голову пророка. Ирод не захотел нарушать клятву и приказал казнить Иоанна. Предание гласит, что даже отсечённая голова продолжала обличать грешников, а расплата пришла быстро: Саломея погибла, провалившись под лёд, Ирод и Иродиада отправились в ссылку.

Как отмечали на Руси

На Руси день считался переломным: полевые работы завершались, начинали заготавливать припасы и готовились к осенним ярмаркам. Убирали репу и отмечали "репный праздник". Поминали павших воинов.

Пост и запреты дня

Главное — строгий пост: без мяса, рыбы, молочного, яиц и алкоголя. Послабление допускается для детей, беременных, пожилых и больных.

Под запретом шумные развлечения, скандалы и тяжёлый труд. Крупные дела лучше не начинать — день подходит для завершения начатого и духовной работы.

Приметы дня

Приметы подсказывали, какой будет осень и зима:

Журавли, улетевшие на юг, предвещали раннюю и суровую зиму.

Гром обещал тёплую осень.

Много грачей — долгую солнечную погоду.

Звонкое пение птиц говорило, что тепло ещё задержится.

Вывод

Это день памяти Иоанна Крестителя и строгого поста. Традиции и приметы этого дня помогают настроиться на осенний ритм, завершить начатое и уделить внимание духовной стороне жизни.

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