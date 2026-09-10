«Новостройки в черте города станут дефицитом?»: что сейчас происходит на первичном рынке Петербурга

Что происходит с рынком новостроек

За два года объёмы жилищного строительства в Северной столице упали на 21%, тогда как в соседней Ленинградской области — наоборот, подскочили на 27%.

Если раньше рынки города и области были несопоставимы по масштабу, то к лету 2026 года их показатели практически сравнялись.

Для покупателей это означает простой факт: новые квартиры в современных жилых комплексах всё чаще придётся искать за пределами города.

Что происходит в Петербурге

К июню 2026 года объём строящегося жилья в Северной столице сократился до 5,62 млн кв. м — против 7,11 млн кв. м два года назад.

Тренд долгосрочный и идёт вразрез с общероссийской динамикой: по стране рынок за тот же период вырос на 5,5%. Эксперт по недвижимости Георгий Патанин отмечает, что снижение темпов ввода жилья в Петербурге носит системный характер.

Ленобласть на подъёме

В Ленинградской области ситуация прямо противоположная: за два года объём возводимого жилья вырос до 4,98 млн кв. м. Строительный сектор региона демонстрирует высокую активность, и разрыв с Петербургом почти исчез.

Получается, что рынок жилья смещается за городские границы — и это уже не временный тренд, а новая реальность, к которой стоит привыкать.

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