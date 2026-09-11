«Кураж» и «Герман» – моветон: этот сорт завалит урожаем – корнишоны сладкие, хрустящие и без горечи

Опытные агрономы рекомендуют заблаговременно планировать закупку семян огурцов. В качестве высокоурожайного и неприхотливого решения предлагаем рассмотреть гибрид «Мотылек».
Сорт был селекционирован российскими специалистами и внесен в реестр в 2003 году.
Характеристики сорта
Растение среднерослое, индетерминантное, женского типа цветения с пучковым заложением завязей. В одном узле формируется по 2–3 плода.
Период вегетации составляет 48–55 дней. Сорт характеризуется высокой продуктивностью: средняя урожайность достигает 10-12 кг с квадратного метра.
Плоды имеют цилиндрическую форму, длина составляет 6–8 см, диаметр — 2,5–3 см.
Мякоть отличается плотностью, хрустящей консистенцией и сладковатым вкусом без горечи. Зеленцы универсальны в использовании: подходят для употребления в свежем виде, а также для маринования и засолки, включая получение пикулей. Сорт демонстрирует устойчивость к ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики и парше, обеспечивая стабильное и дружное плодоношение.
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