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«Кураж» и «Герман» – моветон: этот сорт завалит урожаем – корнишоны сладкие, хрустящие и без горечи

Опубликовано: 11 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
«Кураж» и «Герман» – моветон: этот сорт завалит урожаем – корнишоны сладкие, хрустящие и без горечи
«Кураж» и «Герман» – моветон: этот сорт завалит урожаем – корнишоны сладкие, хрустящие и без горечи
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Опытные агрономы рекомендуют заблаговременно планировать закупку семян огурцов. В качестве высокоурожайного и неприхотливого решения предлагаем рассмотреть гибрид «Мотылек».

Сорт был селекционирован российскими специалистами и внесен в реестр в 2003 году.

Характеристики сорта

Растение среднерослое, индетерминантное, женского типа цветения с пучковым заложением завязей. В одном узле формируется по 2–3 плода.

Период вегетации составляет 48–55 дней. Сорт характеризуется высокой продуктивностью: средняя урожайность достигает 10-12 кг с квадратного метра.

Плоды имеют цилиндрическую форму, длина составляет 6–8 см, диаметр — 2,5–3 см.

Мякоть отличается плотностью, хрустящей консистенцией и сладковатым вкусом без горечи. Зеленцы универсальны в использовании: подходят для употребления в свежем виде, а также для маринования и засолки, включая получение пикулей. Сорт демонстрирует устойчивость к ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики и парше, обеспечивая стабильное и дружное плодоношение.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Парад».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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