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С 1981 г лучше сорта не вывели: собираю по 7 кг/м² за 45 дней, среди пучковых огурцов — мой фаворит

Опубликовано: 10 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
С 1981 г лучше сорта не вывели: собираю по 7 кг/м² за 45 дней, среди пучковых огурцов — мой фаворит
С 1981 г лучше сорта не вывели: собираю по 7 кг/м² за 45 дней, среди пучковых огурцов — мой фаворит
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Опытные садоводы приобретают семена пучкового сорта огурцов «Парад» заблаговременно из-за высокого спроса и ограниченного предложения в весенний сезон.

Сорт «Парад» — это скороспелая отечественная пчелоопыляемая культура, селекционированная Крымским НИИ растениеводства для открытого грунта и допущенная к использованию в 1981 году.

Описание сорта

Растения характеризуются средней силой роста и умеренным ветвлением. Обильная листовая масса обеспечивает защиту плодов от солнечных лучей. Сорт обладает устойчивостью к мучнистой росе, а при соблюдении агротехнических регламентов урожайность достигает 7 кг/м².

Тип цветения смешанный, с преобладанием женских цветков. Период созревания первого урожая составляет 40–55 дней с момента появления массовых всходов.

Рекомендуемые сроки высева семян в открытый грунт — конец мая – начало июня. Оптимальная схема посадки составляет 60 см между рядами и 30 см между растениями.

Особенности агротехники

Культура требовательна к характеристикам грунта: почва должна быть рыхлой, плодородной и иметь нейтральную кислотность. Для размещения гряд следует выбирать хорошо освещенные участки.

Необходимы регулярный полив, прополка и внесение удобрений. Побеги требуют подвязки по мере их роста.

При появлении 6–7 настоящих листьев рекомендуется прищипывание главного стебля, а боковых побегов — над 2–3 листом. Такая мера стимулирует ветвление и способствует повышению урожайности. Сбор плодов следует осуществлять с интервалом в 2–3 дня.

Личный опыт

Автор издания «Городовой» Ксения Давыдова регулярно сажает этот сорт огурцов.

«Плоды салатного назначения, с превосходным вкусом и насыщенным огуречным ароматом. Плодоношение дружное, со сбором плодов запаздывать нельзя», – говорит специалист.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Маринда».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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