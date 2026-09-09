11 душевных книг, которые читаются так же легко, как листья на ветру кружат

Какие книги можно читать на одном дыхании

Есть книги, которые очень легко читать. С каждой страницей читатель оказывается внутри истории, из-за чего после остается приятное послевкусие. О такой литературе приятно вспоминать, а также не бояться ее рекомендовать.

«Книга извечных ценностей» — Анчал Малхотра (16+)

В книге описывается встреча юного наследника семьи парфюмеров и дочери мастера каллиграфа. Эти люди живут в разных мирах, но их связывает сильное чувство. Все происходит в момент раздела Британской Индии, что влияет на жизнь миллионов людей. Здесь есть история, любовь, разлука и память.

«Поменяй воду цветам» — Валери Перрен (16+)

Виолетта мечтает спрятаться от прошлого, поэтому устраивается смотрительницей на кладбище. Здесь она постепенно возвращается к жизни, заводит новых знакомых, выслушивает интересные истории. В один из дней на кладбище она видит полицейского. Его появление заставляет главную героиню вспомнить прошлое.

«Случайный турист» — Энн Тайлер (16+)

Герой Мэйкон занимается написанием путеводителей для людей, которым не нравится туризм. Сам он пытается сделать свою жизнь спокойной, держится подальше от неожиданностей. Случается трагедия, после которой от него уходит жена. В этот момент главный герой один. Но однажды он встречает эксцентричную женщину, которая просит его о помощи с собакой.

«Итальянская партия» — Антуан Шоплен (16+)

Французский скульптор Гаспар посещает Рим ради работы, но все время он тратит на игру в шахматы со всеми желающими. Действие происходит на террасе ресторана. Именно там он знакомится с Марией - девушкой, которая является шахматисткой.

«Крис идет домой» — Ребекка Уэст (16+)

Главный герой Крис Болдри приезжает домой после получения ранения, после чего становится понятно, что он потерял память о последних 15 лет. Он не узнает свой дом, жену Китти, при этом уверен, что влюблен в Маргарет - его бывшую. Маргарет является замужней женщиной, но внезапно прежние чувства оживают.

«Книжная кухня» — Ким Чжи Хе (16+)

Герой Ю Чжин в 32 года принимает решение переехать из Сеула, где у него была успешная жизнь. В качестве нового места он выбирает маленькую деревню у озера. Там он открывает книжное кафе-пансионат. Сюда могут приезжать люди, которые устали от работы, запутались в отношениях и т.д. Для каждого Ю Чжин найдет не только место, но и правильную книгу.

«Сентябрьские розы» — Андре Моруа (18+)

Знаменитый писатель Гийом Фонтен доволен своей жизнью с заботливой и ревнивой женой, но ему вновь хочется ощутить себя молодым, испытать настоящие чувства. Вскоре в жизни появляется женщина, которая многое перевернет.

«Маленький незнакомец» — Сара Уотерс (16+)

Доктор Фарадей посещает поместье Хандредс-Холл, где раньше работала его мать. Главный герой знакомится с семьей Айрес, которая пытается восстановить дом, пришедший в упадок. Внезапно в поместье начинает происходить что-то странное. Герой слышит стуки и шаги, звон колокольчиков, а также замечает что предметы оказываются в других местах.

«Подозреваются все» — Иоанна Хмелевская (16+)

Главная героиня придумывает детектив, в котором есть ее коллеги, являющиеся сотрудниками архитектурного бюро. В его стенах вскоре случается настоящее преступление, поэтому подозреваемыми становятся все, даже главная героиня, сообщает adme.media.

«Вторники с Морри» — Митч Элбом (16+)

Журналист Митч Элбом через 16 лет после выпуска из университета видит по телевизору бывшего преподавателя Морри Шварца, который тяжело болен. Главный герой начинает навещать его каждую неделю, разговаривает с ним о семье, работе, любви, старении и других важных темах.

«Аня из Зеленых Мезонинов» — Люси Мод Монтгомери (16+)

Сирота Энн Ширли случайно оказывается на ферме “Зеленые Мезонины”, где семья ожидала увидеть не ее, а мальчика. Хозяева фермы принимают решение оставить девочку помогать по работе, после чего жизнь начинает у всех меняться. Энн обладает талантом попадать в различные переделки.

Личное мнение

Автор “Городового” Полина Аксенова прочла из этого списка две книги: “Поменяй воду цветам” (16+), “Маленький незнакомец” (16+). Они являются настолько интересными, что хочется прочитать все за один вечер. Сюжет постоянно держит в напряжении, а также позволяет о многом задуматься.

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