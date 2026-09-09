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11 душевных книг, которые читаются так же легко, как листья на ветру кружат

Опубликовано: 9 сентября 2026 23:16
 Проверено редакцией
11 душевных книг, которые читаются так же легко, как листья на ветру кружат
11 душевных книг, которые читаются так же легко, как листья на ветру кружат
Городовой ру
Какие книги можно читать на одном дыхании

Есть книги, которые очень легко читать. С каждой страницей читатель оказывается внутри истории, из-за чего после остается приятное послевкусие. О такой литературе приятно вспоминать, а также не бояться ее рекомендовать.

«Книга извечных ценностей» — Анчал Малхотра (16+)

В книге описывается встреча юного наследника семьи парфюмеров и дочери мастера каллиграфа. Эти люди живут в разных мирах, но их связывает сильное чувство. Все происходит в момент раздела Британской Индии, что влияет на жизнь миллионов людей. Здесь есть история, любовь, разлука и память.

«Поменяй воду цветам» — Валери Перрен (16+)

Виолетта мечтает спрятаться от прошлого, поэтому устраивается смотрительницей на кладбище. Здесь она постепенно возвращается к жизни, заводит новых знакомых, выслушивает интересные истории. В один из дней на кладбище она видит полицейского. Его появление заставляет главную героиню вспомнить прошлое.

«Случайный турист» — Энн Тайлер (16+)

Герой Мэйкон занимается написанием путеводителей для людей, которым не нравится туризм. Сам он пытается сделать свою жизнь спокойной, держится подальше от неожиданностей. Случается трагедия, после которой от него уходит жена. В этот момент главный герой один. Но однажды он встречает эксцентричную женщину, которая просит его о помощи с собакой.

«Итальянская партия» — Антуан Шоплен (16+)

Французский скульптор Гаспар посещает Рим ради работы, но все время он тратит на игру в шахматы со всеми желающими. Действие происходит на террасе ресторана. Именно там он знакомится с Марией - девушкой, которая является шахматисткой.

«Крис идет домой» — Ребекка Уэст (16+)

Главный герой Крис Болдри приезжает домой после получения ранения, после чего становится понятно, что он потерял память о последних 15 лет. Он не узнает свой дом, жену Китти, при этом уверен, что влюблен в Маргарет - его бывшую. Маргарет является замужней женщиной, но внезапно прежние чувства оживают.

«Книжная кухня» — Ким Чжи Хе (16+)

Герой Ю Чжин в 32 года принимает решение переехать из Сеула, где у него была успешная жизнь. В качестве нового места он выбирает маленькую деревню у озера. Там он открывает книжное кафе-пансионат. Сюда могут приезжать люди, которые устали от работы, запутались в отношениях и т.д. Для каждого Ю Чжин найдет не только место, но и правильную книгу.

«Сентябрьские розы» — Андре Моруа (18+)

Знаменитый писатель Гийом Фонтен доволен своей жизнью с заботливой и ревнивой женой, но ему вновь хочется ощутить себя молодым, испытать настоящие чувства. Вскоре в жизни появляется женщина, которая многое перевернет.

«Маленький незнакомец» — Сара Уотерс (16+)

Доктор Фарадей посещает поместье Хандредс-Холл, где раньше работала его мать. Главный герой знакомится с семьей Айрес, которая пытается восстановить дом, пришедший в упадок. Внезапно в поместье начинает происходить что-то странное. Герой слышит стуки и шаги, звон колокольчиков, а также замечает что предметы оказываются в других местах.

«Подозреваются все» — Иоанна Хмелевская (16+)

Главная героиня придумывает детектив, в котором есть ее коллеги, являющиеся сотрудниками архитектурного бюро. В его стенах вскоре случается настоящее преступление, поэтому подозреваемыми становятся все, даже главная героиня, сообщает adme.media.

«Вторники с Морри» — Митч Элбом (16+)

Журналист Митч Элбом через 16 лет после выпуска из университета видит по телевизору бывшего преподавателя Морри Шварца, который тяжело болен. Главный герой начинает навещать его каждую неделю, разговаривает с ним о семье, работе, любви, старении и других важных темах.

«Аня из Зеленых Мезонинов» — Люси Мод Монтгомери (16+)

Сирота Энн Ширли случайно оказывается на ферме “Зеленые Мезонины”, где семья ожидала увидеть не ее, а мальчика. Хозяева фермы принимают решение оставить девочку помогать по работе, после чего жизнь начинает у всех меняться. Энн обладает талантом попадать в различные переделки.

Личное мнение

Автор “Городового” Полина Аксенова прочла из этого списка две книги: “Поменяй воду цветам” (16+), “Маленький незнакомец” (16+). Они являются настолько интересными, что хочется прочитать все за один вечер. Сюжет постоянно держит в напряжении, а также позволяет о многом задуматься.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какие сериалы затягивают с первой серии.

Автор:
Полина Аксенова
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