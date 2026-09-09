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Бурение под Невой и станции «наоборот»: как в Петербурге строят «Каретную» и «Каменку»

Опубликовано: 9 сентября 2026 23:39
 Проверено редакцией
Бурение под Невой и станции «наоборот»: как в Петербурге строят «Каретную» и «Каменку»
Бурение под Невой и станции «наоборот»: как в Петербурге строят «Каретную» и «Каменку»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербургское метро активно растет. Метростроители работают сразу на двух линиях — Зеленой и Коричневой. 

Тайны невского дна: проход под рекой

Сейчас специалисты готовят проект нового участка Коричневой линии (Красносельско-Калининской). Поезд пойдет от станции «Каретная» до «Суворовской».

Перед тем как рыть тоннели, нужно изучить грунт. Для этого геологи бурят больше 90 скважин. Самая сложная часть работы — четыре скважины делают прямо на дне Невы, сообщает канал "Подземник".

Глубина впечатляет: от 75 до 83 метров! Бурение на воде планируют закончить до конца сентября.

Станция «Каретная» станет пересадочной на «Обводный канал» Фиолетовой ветки. А сама Коричневая линия в будущем соединит юг города с центром и сильно разгрузит красную Кировско-Выборгскую линию.

Станция «Каменка»: стройка сверху вниз

На севере города, за станцией «Беговая», строят продолжение Зеленой ветки. Здесь появится станция «Каменка» (раньше ее называли «Зоопарк»).

Ее возводят по необычной технологии «сверху вниз».

  • Сначала строители сделали внешние стены и вбили в землю огромные 38-метровые колонны.
  • Теперь они заливают верхнюю бетонную плиту-крышу.
  • Когда крыша будет готова, под ней начнут выгребать земляной грунт и строить нижние этажи.

Такой метод идеально подходит для болотных и слабых грунтов Петербурга. По этой же технологии уже построили станции «Беговая», «Зенит» и «Дунайская».

Тоннель к «Каменке» роет знаменитый гигантский щит-гигант «Надежда». Он пробивает сразу один большой двухпутный тоннель, в котором поезда будут ходить навстречу друг другу.

Зачем нужны новые станции и когда их ждать?

Новый участок Зеленой линии будет состоять из двух станций: «Богатырская» и «Каменка». Они жизненно необходимы Густонаселенному Приморскому району, где жители постоянно стоят в пробках.

В будущем на «Каменке» можно будет пересесть на станцию «Шуваловский проспект» Фиолетовой ветки. Это создаст новый удобный маршрут для жителей севера Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, как обновят станцию «Парк Победы» в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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