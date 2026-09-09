Бурение под Невой и станции «наоборот»: как в Петербурге строят «Каретную» и «Каменку»

Тайны невского дна: проход под рекой
Сейчас специалисты готовят проект нового участка Коричневой линии (Красносельско-Калининской). Поезд пойдет от станции «Каретная» до «Суворовской».
Перед тем как рыть тоннели, нужно изучить грунт. Для этого геологи бурят больше 90 скважин. Самая сложная часть работы — четыре скважины делают прямо на дне Невы, сообщает канал "Подземник".
Глубина впечатляет: от 75 до 83 метров! Бурение на воде планируют закончить до конца сентября.
Станция «Каретная» станет пересадочной на «Обводный канал» Фиолетовой ветки. А сама Коричневая линия в будущем соединит юг города с центром и сильно разгрузит красную Кировско-Выборгскую линию.
Станция «Каменка»: стройка сверху вниз
На севере города, за станцией «Беговая», строят продолжение Зеленой ветки. Здесь появится станция «Каменка» (раньше ее называли «Зоопарк»).
Ее возводят по необычной технологии «сверху вниз».
- Сначала строители сделали внешние стены и вбили в землю огромные 38-метровые колонны.
- Теперь они заливают верхнюю бетонную плиту-крышу.
- Когда крыша будет готова, под ней начнут выгребать земляной грунт и строить нижние этажи.
Такой метод идеально подходит для болотных и слабых грунтов Петербурга. По этой же технологии уже построили станции «Беговая», «Зенит» и «Дунайская».
Тоннель к «Каменке» роет знаменитый гигантский щит-гигант «Надежда». Он пробивает сразу один большой двухпутный тоннель, в котором поезда будут ходить навстречу друг другу.
Зачем нужны новые станции и когда их ждать?
Новый участок Зеленой линии будет состоять из двух станций: «Богатырская» и «Каменка». Они жизненно необходимы Густонаселенному Приморскому району, где жители постоянно стоят в пробках.
В будущем на «Каменке» можно будет пересесть на станцию «Шуваловский проспект» Фиолетовой ветки. Это создаст новый удобный маршрут для жителей севера Петербурга.
Ранее «Городовой» рассказывал, как обновят станцию «Парк Победы» в Петербурге.