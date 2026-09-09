Бурение под Невой и станции «наоборот»: как в Петербурге строят «Каретную» и «Каменку»

Петербургское метро активно растет. Метростроители работают сразу на двух линиях — Зеленой и Коричневой.

Тайны невского дна: проход под рекой

Сейчас специалисты готовят проект нового участка Коричневой линии (Красносельско-Калининской). Поезд пойдет от станции «Каретная» до «Суворовской».

Перед тем как рыть тоннели, нужно изучить грунт. Для этого геологи бурят больше 90 скважин. Самая сложная часть работы — четыре скважины делают прямо на дне Невы, сообщает канал "Подземник".

Глубина впечатляет: от 75 до 83 метров! Бурение на воде планируют закончить до конца сентября.

Станция «Каретная» станет пересадочной на «Обводный канал» Фиолетовой ветки. А сама Коричневая линия в будущем соединит юг города с центром и сильно разгрузит красную Кировско-Выборгскую линию.

Станция «Каменка»: стройка сверху вниз

На севере города, за станцией «Беговая», строят продолжение Зеленой ветки. Здесь появится станция «Каменка» (раньше ее называли «Зоопарк»).

Ее возводят по необычной технологии «сверху вниз».

Сначала строители сделали внешние стены и вбили в землю огромные 38-метровые колонны.

Теперь они заливают верхнюю бетонную плиту-крышу.

Когда крыша будет готова, под ней начнут выгребать земляной грунт и строить нижние этажи.

Такой метод идеально подходит для болотных и слабых грунтов Петербурга. По этой же технологии уже построили станции «Беговая», «Зенит» и «Дунайская».

Тоннель к «Каменке» роет знаменитый гигантский щит-гигант «Надежда». Он пробивает сразу один большой двухпутный тоннель, в котором поезда будут ходить навстречу друг другу.

Зачем нужны новые станции и когда их ждать?

Новый участок Зеленой линии будет состоять из двух станций: «Богатырская» и «Каменка». Они жизненно необходимы Густонаселенному Приморскому району, где жители постоянно стоят в пробках.

В будущем на «Каменке» можно будет пересесть на станцию «Шуваловский проспект» Фиолетовой ветки. Это создаст новый удобный маршрут для жителей севера Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, как обновят станцию «Парк Победы» в Петербурге.