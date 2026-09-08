Бронзовые полководцы, рифленое стекло и специальный коридор: как обновят станцию «Парк Победы» в Петербурге

Бронза и мрамор: как изменится станция «Парк Победы»
Станция «Парк Победы» закрылась на капитальный ремонт летом 2025 года. Сейчас метрополитен оценивает стоимость разработки проекта для обновления интерьера станционного зала, пишет канал "Подземник".
Подрядчику предстоит проделать большую работу:
- Создать визуализацию зала на основе концепции 2026 года. В интерьер вернут военную тематику — установят бронзовые медали и барельефы военачальников.
- Заменить плинтусы и профили на бронзированный алюминий, а стены в торце облицевать мрамором.
- Отремонтировать потолок и продумать новую схему остекления для торцевого панно.
При этом исторические детали постараются сберечь. Например, рифленое стекло в световом карнизе вдоль вестибюля обязательно сохранят.
Готовый проект пройдут проверки у авторов станции, в правительстве города и Главгосэкспертизе.
«Театральная»: первый шаг к удобному выходу
Со станцией «Театральная» Лахтинско-Правобережной линии ситуация иная. Чтобы станция полноценно заработала, ей нужен удобный наземный вестибюль.
Институт «Метропроект» объявил конкурс на инженерно-геодезические изыскания. На эти цели выделяют около 1 миллиона рублей, пишет "Фонтанка".
Победитель конкурса должен:
- Провести точные измерения на местности.
- Спроектировать проходку шахтного ствола.
- Предусмотреть удобный коридор для маломобильных пассажиров.
- Составить план стройплощадок и схемы временного подключения к электросетям и водопроводу.
Строительство «Театральной» затянулось из-за долгих споров о том, где именно делать выход. Чтобы не повредить фундамент Мариинского театра, место выкапывания котлована несколько раз переносили.
Из-за этого поезда проходят новую станцию без остановки, пока вестибюль готовится к стройке.
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