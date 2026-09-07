Сотни датчиков, мерный груз и рельсы для -60 °C: как тестируют первый суперпоезд поезд «Москва — Петербург»

Опытные образцы установили на тележки и загрузили мерным грузом.

Совсем скоро поездка из Москвы в Санкт-Петербург будет занимать всего два с небольшим часа. Для этого в России строят первую настоящую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ).

Вагоны уже проверяют на прочность для будущего суперпоезда.

Зачем вагоны специально бьют друг о друга?

Недавно на заводе «Уральские локомотивы» устроили настоящий краш-тест. Головной и промежуточный вагоны будущего поезда проверили на прочность самым жестким способом — их столкнули.

Перед «аварией» вагоны загрузили тяжелым грузом. Это сделали для того, чтобы полностью имитировать вес поезда с пассажирами и багажом. На все важные детали — двери, окна, раму и кабину — наклеили сотни умных датчиков.

Они фиксировали малейшие сдвиги и деформации металла, сообщили в РЖД.

Затем по вагонам ударили другим составом. Силу удара наращивали постепенно. Главная цель таких «спаррингов» — убедиться, что при реальном происшествии кузов сомнется снаружи и поглотит удар, но сам салон и кабина машиниста останутся целыми.

Испытания прошли успешно.

Что за поезд нас ждет?

Новый поезд разрабатывают полностью в России. Это будет совершенно новый уровень комфорта и скорости.

Скорость: поезд сможет разгоняться до 400 км/ч, а его обычная рабочая скорость составит 360 км/ч.

поезд сможет разгоняться до 400 км/ч, а его обычная рабочая скорость составит 360 км/ч. Время в пути: дорога между двух столиц займет всего 2 часа 15 минут (сейчас минимум 4 часа).

дорога между двух столиц займет всего (сейчас минимум 4 часа). Комфорт: в поезде планируют сделать несколько классов вагонов, детскую игровую зону, купе с детскими колясками и современный ресторан.

Особые рельсы, которым не страшен мороз

Для такого поезда нужны и принципиально новые пути. Обычные рельсы просто не выдержат колоссальной нагрузки и высоких скоростей.

Для ВСМ создали специальные рельсы. Они обладают идеальной геометрией, чтобы поезд шел максимально плавно. А главное — этот металл не становится хрупким даже при морозе в минус 60 градусов.

Для всей трассы потребуется 161 тысяча тонн таких рельсов. Железнодорожники уже получили больше половины этого объема — свыше 88 тысяч тонн.

Когда можно будет прокатиться?

Строительство магистрали уже началось. Запустить первые поезда с пассажирами планируют к 2028 году. Если все пойдет по плану, путешествия между Москвой и Петербургом станут такими же быстрыми, как полет на самолете, но гораздо удобнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ.