Сотни датчиков, мерный груз и рельсы для -60 °C: как тестируют первый суперпоезд поезд «Москва — Петербург»

Совсем скоро поездка из Москвы в Санкт-Петербург будет занимать всего два с небольшим часа. Для этого в России строят первую настоящую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ).
Вагоны уже проверяют на прочность для будущего суперпоезда.
Зачем вагоны специально бьют друг о друга?
Недавно на заводе «Уральские локомотивы» устроили настоящий краш-тест. Головной и промежуточный вагоны будущего поезда проверили на прочность самым жестким способом — их столкнули.
Перед «аварией» вагоны загрузили тяжелым грузом. Это сделали для того, чтобы полностью имитировать вес поезда с пассажирами и багажом. На все важные детали — двери, окна, раму и кабину — наклеили сотни умных датчиков.
Они фиксировали малейшие сдвиги и деформации металла, сообщили в РЖД.
Затем по вагонам ударили другим составом. Силу удара наращивали постепенно. Главная цель таких «спаррингов» — убедиться, что при реальном происшествии кузов сомнется снаружи и поглотит удар, но сам салон и кабина машиниста останутся целыми.
Испытания прошли успешно.
Что за поезд нас ждет?
Новый поезд разрабатывают полностью в России. Это будет совершенно новый уровень комфорта и скорости.
- Скорость: поезд сможет разгоняться до 400 км/ч, а его обычная рабочая скорость составит 360 км/ч.
- Время в пути: дорога между двух столиц займет всего 2 часа 15 минут (сейчас минимум 4 часа).
- Комфорт: в поезде планируют сделать несколько классов вагонов, детскую игровую зону, купе с детскими колясками и современный ресторан.
Особые рельсы, которым не страшен мороз
Для такого поезда нужны и принципиально новые пути. Обычные рельсы просто не выдержат колоссальной нагрузки и высоких скоростей.
Для ВСМ создали специальные рельсы. Они обладают идеальной геометрией, чтобы поезд шел максимально плавно. А главное — этот металл не становится хрупким даже при морозе в минус 60 градусов.
Для всей трассы потребуется 161 тысяча тонн таких рельсов. Железнодорожники уже получили больше половины этого объема — свыше 88 тысяч тонн.
Когда можно будет прокатиться?
Строительство магистрали уже началось. Запустить первые поезда с пассажирами планируют к 2028 году. Если все пойдет по плану, путешествия между Москвой и Петербургом станут такими же быстрыми, как полет на самолете, но гораздо удобнее.
Ранее «Городовой» рассказывал, «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ.