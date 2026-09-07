Погодные качели в Петербурге: от ночных заморозков до +23 и обратно

Тепло не задержится в Северной столице.

Погода в нашем регионе снова готовит сюрпризы. В ближайшие дни нас ждут настоящие атмосферные качели. За короткое время мы успеем и подмёрзнуть, и порадоваться почти летнему теплу, и снова спрятаться под зонтами.

Понедельник: бодрящая прохлада

Начало недели выдалось сухим, но довольно прохладным. В Петербурге воздух прогреется всего до +14…+15 градусов.

К вечеру сильный ветер наконец-то утихнет и сменит направление с северо-западного на южное, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

А вот предстоящая ночь станет самым холодным испытанием недели. На востоке Ленинградской области столбики термометров могут опуститься до +1…+6 градусов. На почве в низменностях возможны даже первые слабые заморозки. Доставайте тёплые одеяла!

Вторник и среда: пик тепла

Долго мёрзнуть не придётся. Установившийся ненадолго погожий покров быстро сменится новым циклоном с запада. Но на этот раз он принесёт с собой очень тёплый воздух.

Во вторник в городе потеплеет до приятных +20 градусов.

в городе потеплеет до приятных +20 градусов. В среду будет пик тепла — термометры покажут от +21 до +23 градусов.

Правда, вместе с жарой в среду придут и дожди.

Конец недели: снова дожди и куртки

Увы, вспышка тепла окажется короткой. Управлять погодой начнёт целая серия новых циклонов с Атлантики.

Они принесут с собой много осадков и ощутимый западный ветер. Температура воздуха в Петербурге снова снизится до комфортных, но уже осенних +16…+18 градусов. Зато ночи станут заметно теплее, чем в начале недели — около +10 градусов.

Полезный совет на неделю

Из-за такой быстрой смены циклонов в регионе будет резко скакать атмосферное давление. Если вы чувствительны к погоде, держите под рукой нужные лекарства и пейте больше воды.

Одеваться сейчас лучше всего по принципу «капусты» — многослойно. Это поможет не замерзнуть холодной ночью и не перегреться во время двухдневного потепления. И обязательно носите с собой зонт!

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге станет теплее.