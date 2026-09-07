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Как лучше хранить морковь, чтобы она не завяла до весны - 5 способов

Опубликовано: 7 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как лучше хранить морковь, чтобы она не завяла до весны - 5 способов
фото legion-media
Как сохранить морковь сочной до нового урожая

Собрать крупную и ровную морковь — только половина успеха. Не менее важно сберечь корнеплоды упругими и сладкими до весны.

Опытные дачники знают: всё решают условия хранения и правильный способ укладки.

Идеальные условия — залог долгой лежкости

Для хранения моркови нужна температура от 0 до +1 градуса и влажность около 90%. Если в погребе потеплеет до +5, корнеплоды начнут быстро терять сочность и сладость — срок хранения сократится до двух месяцев. Поэтому важно не просто выбрать способ, но и следить за микроклиматом.

Проверенные способы хранения

  • В песке: укладывайте морковь слоями, пересыпая песком так, чтобы корнеплоды не соприкасались. Способ надёжный, но ящик получается тяжёлым, а весной убирать песок неудобно.
  • В опилках: схема та же, но вместо песка берут сухие опилки или стружку — они легче, меньше пачкаются и хорошо удерживают влагу.
  • В сетках: не мойте морковь, сложите в овощные сетки и подвесьте в погребе — так овощи проветриваются, не касаются земли и меньше страдают от грызунов.
  • В полиэтиленовых пакетах: морковь моют, тщательно сушат, убирают лишний воздух и плотно завязывают — удобно для небольших объёмов.
  • В глиняной оболочке: каждый корнеплод окунают в разведённую до консистенции сметаны глину и дают высохнуть — это трудоёмко, но надёжно защищает от бактерий.

Сохранить морковь до весны реально, если соблюдать температурный режим и подобрать удобный способ хранения. У каждого метода есть свои плюсы и минусы: одни проще, другие надёжнее. Главное — не допускать потепления в погребе и следить за влажностью.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем заправить грядки под чеснок.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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