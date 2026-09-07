Выберите кольцо – подскажет ваш психологический возраст. Кто вы – молодая кокетка или дама в годах?

Занимательный тест на психологический возраст

Некоторые люди отмечают у себя довольно необычное ощущение: несмотря на очень юный возраст, их мировосприятие отличается зрелостью и осознанностью. В других случаях люди в солидном возрасте ощущают невероятную легкость и беззаботность. Такое явление объясняется психологическим возрастом. Предлагаем вам пройти увлекательный тест на эту тему.

Рассмотрите внимательно картинку

Перед вами представлены три различных кольца. Вам необходимо внимательно рассмотреть их и выбрать то, которое покажется вам наиболее привлекательным. Рекомендуется не тратить много времени на размышления и довериться интуиции.

Расшифровка результатов

Серебряное кольцо с топазом

Вы являетесь яркой, эмоциональной личностью, живущей настоящим моментом и активно планирующей свое будущее. Для вас жизнь — это игра.

Окружающие ценят вас за ваш характер, поскольку с вами легко и интересно. Ваш психологический возраст составляет 20−30 лет.

Кольцо с рубином

Вы, как правило, придерживаетесь выбранного курса, но при этом способны проявлять спонтанность и цените небольшие приключения. У вас имеется множество целей.

Однако иногда возникает желание отбросить все в сторону и жить не по расписанию, а по велению сердца.

Ваш психологический возраст составляет 30-45 лет.

Кольцо с бриллиантом

Ваша жизнь характеризуется высокой степенью организованности и долгосрочным планированием. Вы уверенно идете к поставленным целям, однако иногда стоит добавить в жизнь спонтанности.

Жизнь может стать куда более насыщенной при включении в нее неожиданных моментов. Ваш психологический возраст — 45+.

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