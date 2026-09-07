Солнце светит, но не греет: синоптик рассказал петербуржцам, когда станет теплее

Северную столицу ожидает потепление.

Погода в Петербурге снова преподносит сюрпризы. На улице вроде бы видно солнце, но уличный термометр совсем не радует. синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня и когда в город наконец вернется настоящее тепло.

Что происходит за окном сегодня

Сегодня за погоду в городе отвечает антициклон, который пришел к нам с юго-запада. Он принес с собой облака, но дождям пробиться не дал, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В самом Петербурге осадков не будет. Небольшие кратковременные дожди возможны только на востоке Ленинградской области.

Вот главные цифры на сегодня:

В Петербурге воздух прогреется всего до +13…+15 градусов.

В области будет от +10 до +15.

Ветер дует с северо-запада со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление немного выше нормы — 762 миллиметра ртутного столба.

Почему на улице так прохладно?

Для Петербурга это классическая ситуация. Северо-западный ветер дует со стороны Балтики и северных широт. Он несет с собой холодные воздушные массы. Из-за этого свежий ветер моментально сдувает всё тепло, а солнце просто не успевает прогреть воздух.

Если собираетесь на прогулку, не верьте виду из окна. Обязательно накиньте плотную куртку или ветровку — на открытых местах и у воды будет очень зябко.

Когда в город вернется тепло?

Мерзнуть долго не придется. Уже во вторник ситуация резко изменится в лучшую сторону.

Ночь на вторник еще будет прохладной — около +7…+9 градусов. Зато днем столбики термометров поднимутся до приятных +18…+20 градусов. Дождей не обещают, а ветер утихнет. Вторник отлично подойдет для долгих прогулок на свежем воздухе.

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