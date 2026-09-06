Осень включили на полную: в Петербурге пик похолодания

В Северной столице наступила метеорологическая осень.

Лето окончательно сдало свои позиции. В Санкт-Петербурге наступила настоящая метеорологическая осень. На улице стало сыро, ветрено и по-настоящему холодно.

Что происходит с погодой?

За похолодание отвечает тыл огромного циклона. Его центр сейчас висит над Архангельской областью. К нам он пригнал сероcть, тучи и кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Солнце сквозь облака почти не пробивается. Из-за этого воздух вообще не успевает прогреваться.

Сколько градусов на градуснике?

Сегодня днем в Петербурге будет всего +12…+14°. В Ленинградской области термометры покажут от +10 до +15°.

Ветер дует с северо-запада. Он не ураганный, около 3–8 метров в секунду, но очень свежий. Доставать осенние куртки и легкие шарфы нужно уже прямо сейчас.

Берегите голову: давление подводит

Атмосферное давление пошло вверх, но все еще остается очень низким — 747 мм ртутного столба. Это намного ниже привычной нормы.

Кстати, метеочувствительным людям сегодня стоит быть аккуратнее. Из-за скачков давления могут появиться головная боль, слабость и сонливость. Пейте больше воды и не перегружайте себя.

Прогноз на понедельник

В начало новой рабочей недели погода немного изменится. Дожди наконец-то прекратятся, зонтики можно оставить дома. Но тепла ждать не стоит.

В ночь на понедельник будет совсеми уныло: всего +7…+9°. А днем воздух снова прогреется максимум до +12…+14°.

Ранее «Городовой» рассказывал, как «Водоканал» спасает Петербург от затопления.