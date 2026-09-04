Спецтехника на улицах и перегруженные трубы: как «Водоканал» спасает Петербург от затопления

На город обрушилась треть месячной нормы осадков.

Санкт-Петербург снова накрыло мощным ливнем. Всего за несколько часов на улицы города выпала треть месячной нормы осадков. И, судя по прогнозам, расслабляться пока рано.

Откуда пришел циклон?

Синоптики предупреждают: до конца дня на город выльется еще около 20 мм осадков. В общей сложности за сутки может выпасть до 40 мм.

Причина такой погоды — мокрый циклон с Балтики. Он медленно проходит прямо через Петербург и центральные районы Ленобласти. Единственный плюс — обойдется без ураганного ветра, а термометры показывают вполне комфортные +16 градусов.

Почему улицы превращаются в реки?

Городские ливневки работают в режиме предельной нагрузки. В трубах просто не хватает места, чтобы впитать всю воду мгновенно. Из-за этого на дорогах и тротуарах появляются временные «озера».

Специалисты Водоканала объясняют: это нормальная ситуация для таких сверхсильных дождей. Как только ливень прекратится или ослабнет, вода постепенно уйдет в канализацию.

Важный момент: городские службы отвечают не за все трубы в Петербурге. Часть ливневок на территориях жилых комплексов и около торговых центров принадлежат застройщикам и управляющим компаниям.

Как спасают город от подтоплений

На самых сложных участках уже дежурят аварийные бригады и спецтехника «Водоканала». Рабочие откачивают воду и чистят решетки дождеприемников от мусора и листвы, чтобы ускорить сток.

Если вы увидели глубокую лужу, которая мешает проезду или проходу, сообщите об этом по телефонам:

004 (городская дежурная служба)

(городская дежурная служба) 576-14-83 (горячая линия «Водоканала»)

Как пережить ливень без неприятностей

Спасатели рекомендуют петербуржцам по возможности переждать разгул стихии в помещении — дома или на работе.

Если выйти на улицу все же пришлось, помните о безопасности:

Пешеходам: избегайте подземных переходов. Во время тропических ливней они могут затапливаться за считанные минуты.

избегайте подземных переходов. Во время тропических ливней они могут затапливаться за считанные минуты. Водителям: не пытайтесь на скорости «пролетать» глубокие лужи. Вода может попасть в двигатель, и машина заглохнет прямо посреди затопленной улицы. Кроме того, под водой легко не заметить открытый люк или глубокую яму.

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