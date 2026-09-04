Пассажиры сзади не пристегнуты: что отвечать инспектору ГАИ - как правильно действовать и кто должен платить штраф по закону

С ситуацией может столкнуться каждый автомобилист

Некоторые автомобилисты не просят пассажиров пристегиваться на заднем сиденье. Привычка осталась с того времени, когда ремней на этом ряду сидений еще не было. Сейчас они есть в каждом автомобиле, поэтому сотрудники ГАИ обращают внимание на тех, кто находится без фиксации. Что нужно говорить инспекторам, а также кому могут выписать штраф?

Что говорит закон

В такой ситуации нарушителей будет двое. Пассажир, который не пристегнулся, может получить штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.29 КоАП или устное предупреждение. Водитель автомобиля уже будет отвечать по другой статье - 12.6 КоАП. За перевозку пассажира, который не пристегнулся, штраф будет уже выше - он составит 1500 рублей.

Уточнение: даже если водитель пристегнут сам, он все равно будет виноват. Автомобилист должен убедиться, что все пристегнуты, только после чего начать движение.

Как вести себя в такой ситуации

Вариант №1: пассажир признает, что не пристегнулся. В такой ситуации сотрудник ГАИ выписывает постановление ему, после чего оформляет штраф автомобилисту. Если пассажир подписал постановление, то водитель не сможет обжаловать свой штраф. Этот документ станет прямым доказательством нарушения, сообщает lipetsknews.ru.

Вариант №2: водитель и пассажир отрицают, что нарушили правило. Такой сценарий происходит в большинстве случаев. Зафиксировать факт, что пассажир на заднем сиденье не пристегнут, очень сложно. Если автомобиль остановлен, а пассажир после этого отстегнулся, то нарушения не будет. В подобной ситуации инспектор может просто предупредить водителя и пассажира.

Что говорить при претензиях

Если у инспектора все-таки возникли претензии, то необходимо на них реагировать спокойным тоном, не пытаться спорить и показывать агрессию. Нужно объяснить, что пассажир отстегнул ремень уже после остановки машины. Речь должна быть уверенной.

Почему водителю обжалование не поможет

Если штрафы были все-таки выписаны, то пассажиры стараются не спорить и просто выплачивают штраф. Водители чаще всего решают обжаловать нарушение, но в суде выясняется неприятный факт. Если пассажир оплатил свой штраф, то это указывает, что он согласен с нарушением. В такой ситуации водитель не сможет обжаловать свое наказание.

Вывод

Если пассажир предпочитает заплатить штраф и не намерен его обжаловать, то водителю не удастся что-либо доказать. Нарушение будет являться законным. Именно поэтому проще каждый раз проверять перед поездкой, все ли в салоне пристегнуты.

Ранее портал “Городовой” рассказал, из-за какой отметки в правах ГАИ может штрафовать автомобилистов.