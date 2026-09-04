Цинковая броня против любителей «потереть на счастье»: как в Петербурге спасают сфинксов Египетского моста

Петербуржцы и гости города скоро снова увидят сфинксов на Фонтанке во всей красе. Город готовится к большому юбилею: 6 сентября 2026 года Египетскому мосту исполнится 200 лет.
К этой дате его главных хранителей — четырёх чугунных сфинксов — решила обновить реставрационная мастерская.
Пережили обрушение моста и Блокаду
Эти скульптуры — настоящие долгожители. Их отлили в 1826 году на знаменитом заводе Берда по модели скульптора Павла Соколова.
За два века сфинксы Египетского моста увидели немало:
Катастрофа 1905 года. Первый цепной мост неожиданно рухнул, когда по нему проходил кавалерийский эскадрон. Долгое время считалось, что мост разрушился из-за чеканного шага солдат (знаменитый эффект резонанса).
Современные инженеры говорят, что дело скорее в ошибках конструкции и сильном морозе. Но сфинксы тогда не пострадали.
Великая Отечественная война. Все 900 дней Блокады скульптуры простояли на своих местах. Их не стали спрятать в землю или обкладывать мешками с песком. В 1941 году от взрыва бомбы один из сфинксов получил сильные «ранения», но выстоял.
Почему ремонт потребовался снова?
В последний раз сфинксов обновляли совсем недавно — в 2022–2023 годах. Почему же мастерские снова взялись за работу?
Причина — жесткая городская среда. Фонтанка загружена транспортом. От тысяч машин идет постоянная вибрация, а выхлопные газы ускоряют коррозию.
Свою роль играют и туристы: люди часто пытаются залезть на скульптуры ради красивого кадра или потереть позолоту «на счастье».
В итоге свежая краска быстро пошла трещинами. Сейчас мастера исправляют ситуацию по гарантии — то есть без затрат из городского бюджета.
Металлическая «заплатка»: космические технологии для чугуна
Чтобы сфинксы больше не страдали от сырого климата и выхлопов, специалисты применили новую технологию — газодинамическое напыление.
Как это работает на простом языке:
- Чугун очищают до идеального состояния.
- Под высоким давлением на металл напыляют мельчайший цинковый порошок.
- Частицы цинка забивают абсолютно все микротрещины и поры, создавая непробиваемую броню от ржавчины.
После такой обработки новая краска и позолота держатся в разы крепче и не отслаиваются от сырости.
Камеры против любителей селфи
Одного лишь крепкого покрытия мало. Чтобы уберечь скульптуры от охотников за удачей и любителей взобраться сфинксу на спину, у моста установят умные видеокамеры.
Новое наблюдение войдет в систему «Безопасный город». Камеры будут фиксировать любые попытки навредить памятнику, так что любителям экстремальных фотосессий придется искать другое место.
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