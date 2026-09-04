Цинковая броня против любителей «потереть на счастье»: как в Петербурге спасают сфинксов Египетского моста

Сфинксов на Фонтанке берут под прицел умных камер.

Петербуржцы и гости города скоро снова увидят сфинксов на Фонтанке во всей красе. Город готовится к большому юбилею: 6 сентября 2026 года Египетскому мосту исполнится 200 лет.

К этой дате его главных хранителей — четырёх чугунных сфинксов — решила обновить реставрационная мастерская.

Пережили обрушение моста и Блокаду

Эти скульптуры — настоящие долгожители. Их отлили в 1826 году на знаменитом заводе Берда по модели скульптора Павла Соколова.

За два века сфинксы Египетского моста увидели немало:

Катастрофа 1905 года. Первый цепной мост неожиданно рухнул, когда по нему проходил кавалерийский эскадрон. Долгое время считалось, что мост разрушился из-за чеканного шага солдат (знаменитый эффект резонанса).

Современные инженеры говорят, что дело скорее в ошибках конструкции и сильном морозе. Но сфинксы тогда не пострадали.

Великая Отечественная война. Все 900 дней Блокады скульптуры простояли на своих местах. Их не стали спрятать в землю или обкладывать мешками с песком. В 1941 году от взрыва бомбы один из сфинксов получил сильные «ранения», но выстоял.

Почему ремонт потребовался снова?

В последний раз сфинксов обновляли совсем недавно — в 2022–2023 годах. Почему же мастерские снова взялись за работу?

Причина — жесткая городская среда. Фонтанка загружена транспортом. От тысяч машин идет постоянная вибрация, а выхлопные газы ускоряют коррозию.

Свою роль играют и туристы: люди часто пытаются залезть на скульптуры ради красивого кадра или потереть позолоту «на счастье».

В итоге свежая краска быстро пошла трещинами. Сейчас мастера исправляют ситуацию по гарантии — то есть без затрат из городского бюджета.

Металлическая «заплатка»: космические технологии для чугуна

Чтобы сфинксы больше не страдали от сырого климата и выхлопов, специалисты применили новую технологию — газодинамическое напыление.

Как это работает на простом языке:

Чугун очищают до идеального состояния. Под высоким давлением на металл напыляют мельчайший цинковый порошок. Частицы цинка забивают абсолютно все микротрещины и поры, создавая непробиваемую броню от ржавчины.

После такой обработки новая краска и позолота держатся в разы крепче и не отслаиваются от сырости.

Камеры против любителей селфи

Одного лишь крепкого покрытия мало. Чтобы уберечь скульптуры от охотников за удачей и любителей взобраться сфинксу на спину, у моста установят умные видеокамеры.

Новое наблюдение войдет в систему «Безопасный город». Камеры будут фиксировать любые попытки навредить памятнику, так что любителям экстремальных фотосессий придется искать другое место.

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