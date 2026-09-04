Вторая жизнь «Сестрорецкого курорта»: как изменился знаменитый санаторий под Петербургом

Александр Беглов рассказал, что в результате реконструкции спальный корпус расширился.

«Сестрорецкий курорт» — легендарное место на берегу Финского залива. Больше ста лет назад сюда приезжали поправить здоровье и отдохнуть Максим Горький, Александр Блок и Сергей Рахманинов.

Сегодня курорт переживает второе рождение. Здесь закончили масштабную реконструкцию главного корпуса и готовятся к приему первых гостей.

Больше мест и современный сервис

Третий корпус санатория заметно вырос. Раньше в нем было 260 номеров, а теперь стало 399, рассказал губернатор города Александр Беглов.

О пространстве без барьеров тоже позаботились: 12 номеров полностью оборудовали для маломобильных постояльцев.

Здание перестроили так, чтобы все процедуры можно было пройти в одном месте. На первых этажах открылся крупный медицинский центр. Там можно пройти обследование и получить лечение.

Для восстановления сил сделали отдельную зону отдыха. В ней есть:

25-метровый бассейн с минеральной водой;

сауна и тренажерный зал;

зал для лечебной физкультуры;

восемь массажных кабинетов.

В чем секрет «Сестрорецкого курорта»?

Санаторий принимает гостей с июня 1900 года. Его главный секрет — уникальные природные факторы.

Здесь добывают собственную минеральную воду и целебные гиттиевые грязи. В сочетании с чистым сосновым воздухом и морским климатом они помогают лечить болезни суставов, сердца и нервной системы.

Реконструкция поможет сохранить эти традиции, но уже на уровне современных стандартов.

Легендарный Курзал снова станет центром культуры

До войны главным украшением курорта был Курзал. Это было красивое деревянное здание с залом на 1500 мест, где гремели оркестры и шли спектакли. К сожалению, во время Великой Отечественной войны здание было полностью разрушено.

Сейчас Курзал восстанавливают по историческим чертежам. Работы уже подходят к концу. Открыть его планируют весной 2027 года. Там снова будут проходить концерты, выставки и вечерние мероприятия для отдыхающих.

Когда ждать открытия?

Проект обновляют при поддержке государства — инвестор получил льготный кредит по общероссийской программе развития туризма. Дальнейшие шаги по развитию территории город и инвестор закрепили соглашением на ПМЭФ.

Первых пациентов обновленный корпус «Сестрорецкого курорта» готов принять уже до конца 2026 года.

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