В сентябре пенсии и пособия зачислят в другие даты – измененный график

В сентябре 2026 года часть пенсионеров и получателей соцвыплат заметит, что деньги поступили на счёт раньше привычной даты. Никакой задержки нет — это обычный перенос из‑за выходных.
Эксперт по социальному страхованию Олег Гавриловский поясняет: все средства придут вовремя, просто в другой день.
Как формируется график выплат
СФР перечисляет пенсии в период с 3 по 25 число каждого месяца. Конкретная дата зависит от региона, способа доставки (банк или почта) и даты назначения пенсии.
Действует простое правило: если выплата попадает на субботу или воскресенье, её переводят заранее — в ближайшую пятницу. Это стандартная практика, она касается всех получателей без исключения.
Какие даты сдвинутся в сентябре
- 5 и 6 сентября (выходные) — выплаты придут 4 сентября;
- 12 и 13 сентября (выходные) — перенос на 11 сентября;
- 19 и 20 сентября (выходные) — деньги поступят 18 сентября.
Остальные пенсионеры получат выплаты по обычному графику. При зачислении на карту средства приходят в течение дня. Тем, кто получает пенсию на почте, стоит ориентироваться на индивидуальный график работы отделения.
Ранее «Городовой» рассказывал, пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту большая разовая выплата.