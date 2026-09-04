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В сентябре пенсии и пособия зачислят в другие даты – измененный график

Опубликовано: 4 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
В сентябре пенсии и пособия зачислят в другие даты – измененный график
фото legion-media
Почему выплаты в сентябре придут раньше

В сентябре 2026 года часть пенсионеров и получателей соцвыплат заметит, что деньги поступили на счёт раньше привычной даты. Никакой задержки нет — это обычный перенос из‑за выходных.

Эксперт по социальному страхованию Олег Гавриловский поясняет: все средства придут вовремя, просто в другой день.

Как формируется график выплат

СФР перечисляет пенсии в период с 3 по 25 число каждого месяца. Конкретная дата зависит от региона, способа доставки (банк или почта) и даты назначения пенсии.

Действует простое правило: если выплата попадает на субботу или воскресенье, её переводят заранее — в ближайшую пятницу. Это стандартная практика, она касается всех получателей без исключения.

Какие даты сдвинутся в сентябре

  • 5 и 6 сентября (выходные) — выплаты придут 4 сентября;
  • 12 и 13 сентября (выходные) — перенос на 11 сентября;
  • 19 и 20 сентября (выходные) — деньги поступят 18 сентября.

Остальные пенсионеры получат выплаты по обычному графику. При зачислении на карту средства приходят в течение дня. Тем, кто получает пенсию на почте, стоит ориентироваться на индивидуальный график работы отделения.

Ранее «Городовой» рассказывал, пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту большая разовая выплата.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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