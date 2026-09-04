Синоптики озадачили прогнозом: 4–6 сентября — погодные качели

Сентябрь в России: на юге — ливни с градом и ветер до 22 м/с, на Урале — аномальная жара, в Сибири — заморозки до –5°C.

Первая декада сентября 2026 года приготовила для жителей России настоящий климатический контраст. По прогнозам синоптиков, с 4 по 6 сентября страну накроют сразу несколько опасных явлений: на юге будут бушевать ливни с грозами и градом, на Урале установится аномальная жара, а в Сибири ударят ранние заморозки.

Такой разброс погодных условий создаёт серьёзные риски для здоровья, сельского хозяйства и коммунальных служб, рассказали специалисты Гидрометцентра России.

Юг под ударом стихии

Наибольшая опасность грозит Краснодарскому краю (за исключением Сочи). Синоптики предупреждают о мощных ливневых дождях, сопровождаемых грозами, крупным градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут до 22 метров в секунду.

Аналогичные, но менее интенсивные осадки будут в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. 5–6 сентября непогода сместится в Ростовскую, Волгоградскую области, а также в Крым и ЛНР, где также прогнозируются ливни и ветер до 20 м/с. В этих регионах стоит ожидать размыва дорог и подтоплений.

На северо-западе России тоже будет неспокойно: в Мурманской области и Карелии, а также в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях пройдут интенсивные дожди с порывистым ветром. Жителям Москвы и Подмосковья стоит запастись зонтами — 5 сентября здесь ожидается сильный дождь с ветром до 17 м/с.

Контрасты температуры: где мороз, где жара

В то время как южные регионы заливает дождём, а центр — прохладой, на Урале воцарится настоящая летняя жара. В Свердловской области среднесуточная температура в начале сентября превысит норму на 7 градусов и более, что является аномальным явлением для этого времени года.

В Сибири уже наступает зима: в ночь на 5 сентября в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай столбики термометров опустятся до -3 градусов. В Бурятии заморозки достигнут -5C, а в Иркутской области ночью ожидается до -3C с мокрым снегом в горах.

Похолодание затронет также Красноярский край, Хакасию и Тыву, где ночные температуры также будут близки к нулю и ниже.

Пожарная опасность сохраняется

Высокий риск возгораний остаётся на обширной территории. С 4 по 6 сентября чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в южных районах Центральной России, в Приволжье, на юге страны, а также в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока. Жителям этих регионов следует воздержаться от разведения открытого огня и быть предельно внимательными.

Вывод

Первая декада сентября станет периодом резких погодных контрастов: от аномальной жары на Урале до заморозков в Сибири и ливней с градом на юге. Жителям и гостям этих регионов стоит внимательно следить за прогнозами и быть готовыми к быстрой смене погодных условий. В зонах повышенной пожарной опасности необходимо соблюдать строжайшие меры предосторожности.

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