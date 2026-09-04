Петербург заливает: город под влиянием мощного циклона

Сегодня на каждый метр Питера выльется по 25 литров воды.

Санкт-Петербург и дождь — союз, проверенный веками. Но сегодня погода решила перевыполнить план. Город оказался в самом центре огромного и активного циклона. Нас ждет не просто привычная морось, а настоящий затяжной ливень.

Полумесячная норма воды за один день

За сегодня на город выльется от 20 до 25 литров воды на каждый квадратный метр. Для Петербурга это гигантский объем — от трети до половины всей месячной нормы осадков., рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Городские службы («Водоканал») уже перешли на усиленный режим работы. Специалисты заранее проверяют ливневки, но при таких объемах вода на улицах может уходить не сразу. Обувайте самую непромокаемую обувь и обходите глубокие лужи.

Холоднее нормы и «тяжелая» голова

Из-за плотных туч солнце сегодня даже не покажется. В городе будет прохладно: всего +14…+16°, по области — до +18°. Ветер обещают южный, около 4–9 метров в секунду.

Еще один неприятный сюрприз — резкое падение атмосферного давления до 746 мм рт. ст. Это существенно ниже нормы. Если вы сегодня чувствуете слабость, сонливость или головную боль — не пугайтесь, это реакция на погоду.

Когда это закончится?

Хорошие новости: в субботу циклон начнет уходить. Бесконечный ливень сменится кратковременными дождями.

Ночью похолодает до +9…+11°, зато днем воздух прогреется до вполне комфортных +15…+17°. Гулять уже будет можно, но зонтик на всякий случай все равно захватите.

Ранее «Городовой» рассказывал, что балтийский циклон несет Петербургу +14 °C и 40 мм осадков за сутки.