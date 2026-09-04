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«Каждый в какой-то степени ядовит»: когда съедобные грибы нельзя есть

Опубликовано: 4 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Каждый в какой-то степени ядовит»: когда съедобные грибы нельзя есть
фото legion-media
Даже съедобные грибы могут нести угрозу, если не учитывать возраст, место сбора и правила обработки

Грибы любят многие, но даже бывалые грибники порой недооценивают риски: в корзине с благородными белыми и подосиновиками может незаметно оказаться источник серьёзной угрозы.

Дело не только в ядовитых двойниках — опасность кроется и в возрасте грибов, месте сбора, а также в ошибках при хранении и готовке.

Самые коварные угрозы: от поганки до «отложенного» яда

Бледная поганка — лидер по числу смертельных отравлений: даже крошечная доля её токсина не разрушается ни варкой, ни засолкой, ни сушкой. Не менее коварны паутинники: их яд действует с задержкой в 3–14 дней и необратимо поражает почки.

Опасны и двойники — например, сатанинский гриб легко спутать с белым, а выдаёт его красно‑жёлтая сетка на ножке и посинение мякоти на срезе, - отмечает источник.

Как собирать и готовить без риска: простые правила

  • собирайте только молодые, плотные грибы без слизи, потемнений и неприятного запаха — старые накапливают продукты распада и становятся токсичными;
  • держитесь подальше от дорог и промышленных зон: грибы впитывают тяжёлые металлы и выхлопы как губка;
  • предварительно отварите любые лесные грибы 10 минут, отвар слейте, а грибы промойте — это заметно снижает концентрацию вредных веществ;
  • тщательно очищайте урожай: замочите на полчаса в тёплой солёной воде, затем смойте песок и землю.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой забытый фрукт из 80-х возрождают все дачники.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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