«Каждый в какой-то степени ядовит»: когда съедобные грибы нельзя есть

Грибы любят многие, но даже бывалые грибники порой недооценивают риски: в корзине с благородными белыми и подосиновиками может незаметно оказаться источник серьёзной угрозы.
Дело не только в ядовитых двойниках — опасность кроется и в возрасте грибов, месте сбора, а также в ошибках при хранении и готовке.
Самые коварные угрозы: от поганки до «отложенного» яда
Бледная поганка — лидер по числу смертельных отравлений: даже крошечная доля её токсина не разрушается ни варкой, ни засолкой, ни сушкой. Не менее коварны паутинники: их яд действует с задержкой в 3–14 дней и необратимо поражает почки.
Опасны и двойники — например, сатанинский гриб легко спутать с белым, а выдаёт его красно‑жёлтая сетка на ножке и посинение мякоти на срезе, - отмечает источник.
Как собирать и готовить без риска: простые правила
- собирайте только молодые, плотные грибы без слизи, потемнений и неприятного запаха — старые накапливают продукты распада и становятся токсичными;
- держитесь подальше от дорог и промышленных зон: грибы впитывают тяжёлые металлы и выхлопы как губка;
- предварительно отварите любые лесные грибы 10 минут, отвар слейте, а грибы промойте — это заметно снижает концентрацию вредных веществ;
- тщательно очищайте урожай: замочите на полчаса в тёплой солёной воде, затем смойте песок и землю.
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