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Борщ вкуснее, чем у свекрови: просто добавьте при варке этот секретный ингредиент

Опубликовано: 4 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Борщ вкуснее, чем у свекрови: просто добавьте при варке этот секретный ингредиент
Борщ вкуснее, чем у свекрови: просто добавьте при варке этот секретный ингредиент
Городовой ру
Секреты приготовления борща

Борщ по праву считается одним из наиболее популярных блюд русской кухни, и каждая хозяйка стремится приготовить его с максимальным вкусом. Для достижения этой цели используются различные уникальные приемы, придающие блюду оригинальность.

Помимо свеклы, ключевым ингредиентом борща является капуста. Однако не все кулинары осведомлены о том, что с ее помощью можно значительно улучшить вкусовые качества готового блюда.

Для этого рекомендуется мелко нашинковать капусту и обжарить ее на сливочном масле до мягкости. Затем обжаренные овощи следует добавить в кипящий борщ, продолжая приготовление по стандартному рецепту.

Такой подход позволит добиться более насыщенного вкуса, что, несомненно, будет высоко оценено членами вашей семьи.

Ранее мы рассказали о рецепте овсянки с луком.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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