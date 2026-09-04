Борщ вкуснее, чем у свекрови: просто добавьте при варке этот секретный ингредиент

Борщ по праву считается одним из наиболее популярных блюд русской кухни, и каждая хозяйка стремится приготовить его с максимальным вкусом. Для достижения этой цели используются различные уникальные приемы, придающие блюду оригинальность.
Помимо свеклы, ключевым ингредиентом борща является капуста. Однако не все кулинары осведомлены о том, что с ее помощью можно значительно улучшить вкусовые качества готового блюда.
Для этого рекомендуется мелко нашинковать капусту и обжарить ее на сливочном масле до мягкости. Затем обжаренные овощи следует добавить в кипящий борщ, продолжая приготовление по стандартному рецепту.
Такой подход позволит добиться более насыщенного вкуса, что, несомненно, будет высоко оценено членами вашей семьи.
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