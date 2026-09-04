Клещи не уходят на каникулы: где в Ленобласти и Петербурге сейчас опаснее всего

Цифры говорят сами за себя: расслабляться еще рано.

Кажется, что лето закончилось, и про клещей можно забыть? Как бы не так. В конце августа и начале сентября у этих паразитов начинается «вторая волна» активности.

Роспотребнадзор поделился свежей статистикой за неделю с 27 августа по 2 сентября 2026 года.

Где чаще всего нападают клещи?

За одну неделю к врачам обратились 986 человек. Почти каждый пятый из них — ребенок.

Интересный факт: кусают людей в основном за городом, а вот лечиться все едут в Петербург. Более 70% пострадавших обратились именно в городские клиники.

Вот список самых «кусачих» мест:

В Ленобласти: лидирует Приозерский район (почти 40% всех укусов). Дальше идут Выборгский и Всеволожский районы.

лидирует Приозерский район (почти 40% всех укусов). Дальше идут Выборгский и Всеволожский районы. В Петербурге: опаснее всего гулять в Курортном (36% случаев) и Выборгском районах.

Осенний пик: почему они опять активизировались?

Многие думают, что клещи опасны только в мае и июне. На самом деле, конец лета и начало осени — это время их второго пика. В лесу становится влажно и прохладно. Для клещей это идеальная погода.

В нашей полосе клещи переносят две главные опасности: клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Причем боррелиоз встречается в разы чаще. Прививки от него не существует, поэтому здесь поможет только личная бдительность.

Простые правила безопасности, которые работают

Идя в лес или парк, подготовьтесь заранее:

Одежда. Выбирайте светлые вещи. На них темного клеща видно сразу, еще до того, как он доберется до кожи. Защита снизу. Заправляйте брюки в носки, а рубашку — в брюки. Клещи всегда ползут снизу вверх. Химия. Пользуйтесь спреями с пометкой «акарицидный» (они убивают клещей, а не просто отпугивают). Наносите их только на одежду. Осмотры. Каждые 15–20 минут осматривайте себя и близких.

Маленьких детей в лесу лучше не пускать в высокую траву. Катайте их в коляске по центру широких дорожек. Нижнюю часть коляски тоже стоит обработать защитным спреем.

Прививка — лучшая броня

От энцефалита отлично защищает вакцинация. В Петербурге и области прививки сделали уже более 162 тысяч человек. Но помните важное правило: завершить курс вакцинации нужно минимум за две недели до поездки в опасную зону.

Организму требуется время, чтобы выработать иммунитет.

Что делать, если клещ все-таки присосался?

Главное — не паниковать и действовать быстро. Чем дольше клещ находится на теле, тем больше зараженной слюны он может ввести.

Идеальный вариант: срочно поезжайте в ближайший травмпункт. Там клеща снимут профессионально и безболезненно.

срочно поезжайте в ближайший травмпункт. Там клеща снимут профессионально и безболезненно. Если вы далеко от города: аккуратно вытащите его сами. Лучше использовать специальную пластиковую петлю-выкручиватель из аптеки. Не заливайте клеща маслом или спиртом — от этого он начнет задыхаться и выпустит в рану еще больше токсинов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Курортный и Приозерский районы стали лидерами по укусам клещей.