С 1 сентября можно не платить: пенсионеров освободили от оплаты ЖКУ - кому одобрена льгота

Государство предусмотрело несколько механизмов поддержки, которые позволяют частично или полностью освободиться от оплаты ЖКУ. Однако единой льготы для всех пенсионеров не существует – важно знать свои права. Эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Ларионов рассказал о действенных способах экономии, пишет PrimaMedia.
Субсидия при высоких расходах
Если счета за свет, воду и отопление забирают значительную часть семейного бюджета, вы вправе оформить субсидию. Федеральный порог – 22% от общего дохода, но регионы могут снижать эту планку (в Москве, например, всего 10%). Размер выплат рассчитывается индивидуально с учётом прожиточного минимума и стандартов жилплощади. Подать заявление можно через «Госуслуги» или МФЦ – возраст заявителя значения не имеет.
Компенсация за капремонт
Особая поддержка предусмотрена для взносов на капитальный ремонт. Пенсионерам старше 70 лет возвращают 50% уплаченной суммы, а после 80 лет освобождают от платежа полностью. Важное условие: заявитель должен быть неработающим и проживать один или с такими же нетрудоспособными гражданами. Если юбилей наступил в августе, скидка появится уже в сентябрьской квитанции.
Льготы для особых категорий и отмена комиссий
50-процентную скидку на коммуналку гарантированно получают инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий и блокадники. Кроме того, льготники полностью освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКУ. Это касается всех пенсионеров по старости, многодетных семей и родственников погибших защитников. Перечислять деньги за квартиру теперь можно без лишних финансовых потерь.
Какие льготы доступны осенью:
- Субсидия при расходах на ЖКУ выше регионального порога.
- Компенсация взносов на капремонт с 70 и 80 лет.
- Скидка 50% для инвалидов, ветеранов и блокадников.
- Отмена банковской комиссии для пенсионеров и многодетных.
Ранее "Городовой" сообщал об ограничении по возрасту для выплаты пенсии.