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С 1 сентября можно не платить: пенсионеров освободили от оплаты ЖКУ - кому одобрена льгота

Опубликовано: 4 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
С 1 сентября можно не платить: пенсионеров освободили от оплаты ЖКУ - кому одобрена льгота
С 1 сентября можно не платить: пенсионеров освободили от оплаты ЖКУ - кому одобрена льгота
Городовой ру
Осень приносит пожилым россиянам не только похолодание, но и реальную возможность сократить коммунальные расходы.

Государство предусмотрело несколько механизмов поддержки, которые позволяют частично или полностью освободиться от оплаты ЖКУ. Однако единой льготы для всех пенсионеров не существует – важно знать свои права. Эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Ларионов рассказал о действенных способах экономии, пишет PrimaMedia.

Субсидия при высоких расходах

Если счета за свет, воду и отопление забирают значительную часть семейного бюджета, вы вправе оформить субсидию. Федеральный порог – 22% от общего дохода, но регионы могут снижать эту планку (в Москве, например, всего 10%). Размер выплат рассчитывается индивидуально с учётом прожиточного минимума и стандартов жилплощади. Подать заявление можно через «Госуслуги» или МФЦ – возраст заявителя значения не имеет.

Компенсация за капремонт

Особая поддержка предусмотрена для взносов на капитальный ремонт. Пенсионерам старше 70 лет возвращают 50% уплаченной суммы, а после 80 лет освобождают от платежа полностью. Важное условие: заявитель должен быть неработающим и проживать один или с такими же нетрудоспособными гражданами. Если юбилей наступил в августе, скидка появится уже в сентябрьской квитанции.

Льготы для особых категорий и отмена комиссий

50-процентную скидку на коммуналку гарантированно получают инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий и блокадники. Кроме того, льготники полностью освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКУ. Это касается всех пенсионеров по старости, многодетных семей и родственников погибших защитников. Перечислять деньги за квартиру теперь можно без лишних финансовых потерь.

Какие льготы доступны осенью:

  • Субсидия при расходах на ЖКУ выше регионального порога.
  • Компенсация взносов на капремонт с 70 и 80 лет.
  • Скидка 50% для инвалидов, ветеранов и блокадников.
  • Отмена банковской комиссии для пенсионеров и многодетных.

Ранее "Городовой" сообщал об ограничении по возрасту для выплаты пенсии.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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