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После картошки - обязательно: 2 столовые ложки на метр - и почва будто пух, экспресс-восстановление

Опубликовано: 4 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
После картошки - обязательно: 2 столовые ложки на метр - и почва будто пух, экспресс-восстановление
После картошки - обязательно: 2 столовые ложки на метр - и почва будто пух, экспресс-восстановление
Городовой ру
Картофель истощает почву сильнее большинства огородных культур, и после его уборки земля нуждается в поддержке.

Грунт уплотняется, теряет питательные элементы и требует восстановления. Откладывать заботу о грядке до весны – значит потерять драгоценное время. Один простой агротехнический прием поможет вернуть плодородие уже осенью, рассказала специально для читателей "Городового" агроном со стажем Ксения Давыдова.

Действие фосфора в осенний период

Азот осенью противопоказан – он вызывает рост молодых побегов, которые замерзнут. Фосфор действует иначе: он медленно растворяется и переходит в доступное состояние только через 3–4 месяца. Внесенный под зиму, он как раз успевает активизироваться к моменту посадки. Благодаря этому корни будущих культур получают мощный стартовый импульс. Кроме того, фосфор способствует формированию крепкой корневой системы и восстановлению баланса макроэлементов в грунте, пишет ИА KrasnodarMedia.

Техника внесения суперфосфата

Простое разбрасывание по поверхности неэффективно – фосфорные соединения малоподвижны. Правильный метод: равномерно распределите 30–40 граммов удобрения на каждый квадратный метр. Эту дозу необходимо заделать в почву на глубину 20–25 сантиметров, перекопав участок. Только так подкормка окажется в зоне развития корней и будет работать с максимальной отдачей.

Как усилить результат

Агрономы рекомендуют сочетать суперфосфат с органическими материалами – перегноем или зрелым компостом. Органика помогает лучше усваивать минеральные вещества. При наличии 3–4 недель тепла до морозов посейте горчицу или фацелию. Эти сидераты закрепят удобрение в верхних слоях, защитят от вымывания и послужат зеленым удобрением весной.

Почему это работает:

  1. Суперфосфат восполняет потерю фосфора, критичную для корнеобразования.
  2. Длительный период растворения идеально совпадает с осенне-зимним циклом.
  3. Заделка на глубину гарантирует доступность питания весной.
  4. Органика усиливает действие минерального удобрения.
  5. Сидераты сохраняют питательные вещества до посадки основных культур.

Отзывы

Валентина из Воронежа: «На своем участке после картофеля вношу суперфосфат уже три года подряд. Перекапываю с перегноем, сверху сею горчицу. Весной земля рыхлая, лук вырастает крепким, морковь ровная. Больше не экспериментирую – знаю, что работает».

Григорий из Новосибирска: «Сначала сомневался, стоит ли возиться с осенними подкормками. Но после внесения суперфосфата и сидератов урожайность на той же грядке выросла заметно. Корнеплоды крупнее, листва здоровее. Теперь это обязательный этап в моем календаре».

Ранее "Городовой" сообщал, что дачники России возрождают один забытый фрукт.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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