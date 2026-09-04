После картошки - обязательно: 2 столовые ложки на метр - и почва будто пух, экспресс-восстановление

После картошки - обязательно: 2 столовые ложки на метр - и почва будто пух, экспресс-восстановление Городовой ру

Картофель истощает почву сильнее большинства огородных культур, и после его уборки земля нуждается в поддержке.