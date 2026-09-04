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Быстрее 10 км/ч и без номера на рюкзаке: в Петербурге запустили «фотоохоту» на курьеров-нарушителей через чат-бот

Опубликовано: 4 сентября 2026 01:22
 Проверено редакцией
Быстрее 10 км/ч и без номера на рюкзаке: в Петербурге запустили «фотоохоту» на курьеров-нарушителей через чат-бот
Быстрее 10 км/ч и без номера на рюкзаке: в Петербурге запустили «фотоохоту» на курьеров-нарушителей через чат-бот
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Петербурге сегодня работают около 46 тысяч курьеров.

Петербург стал первым городом в России, где запустили специальный чат-бот «Курьеры: общественный контроль». Теперь каждый горожанин может лично влиять на порядок на улицах.

Как работает новый чат-бот?

Все максимально просто и без лишней бумажной волокиты. Если вы увидели, что курьер нарушает правила, мешает проходу или бросил свой велосипед посреди тротуара, сделайте следующее:

  1. Откройте чат-бот.
  2. Опишите ситуацию своими словами.
  3. Прикрепите фото или видео нарушения.

Бот сам определит, к какой службе доставки относится нарушитель, и отправит жалобу компании. Вам же придет отчет о том, какие меры были приняты к курьеру.

Зачем это нужно: цифры и факты

В Петербурге сегодня работают около 46 тысяч курьеров. Каждый день на улицы города выезжают примерно 12 тысяч доставщиков на велосипедах и самокатах. Это огромный поток.

Из-за спешки курьеры часто забывают о безопасности пешеходов. Жалобы от горожан поступали регулярно, поэтому власти города совместно с бизнесом решили создать удобный инструмент для оперативной связи.

Какие правила курьеры обязаны соблюдать?

В Петербурге уже действует жесткий регламент для служб доставки, о котором знают не все горожане:

  • Ограничение скорости. По тротуарам и пешеходным зонам курьерам разрешено ездить со скоростью не более 10 км/ч.
  • Запретные зоны. Им строго запрещено ездить на велосипедах и самокатах по паркам, улицам с узкими тротуарами и самым оживленным магистралям города.
  • Внешний вид. На одежде доставщика обязательно должны быть светоотражающие элементы.
  • Идентификация. На коробке или одежде курьера должен быть крупный, хорошо читаемый индивидуальный номер. Именно по нему курьера-нарушителя легко вычислить на фото или видео.

Кто создал сервис?

Чат-бот разработали не просто «сверху». Это совместный проект Комитета по транспорту Петербурга, Ассоциации работодателей курьерской сферы и крупнейших сервисов доставки (таких как «Самокат», «Яндекс.Еда» и другие).

Сами компании заинтересованы в том, чтобы убирать с улиц безответственных сотрудников, которые портят репутацию бренда. Нарушителей ждут штрафы, а при повторных случаях — полная блокировка в системе без права возврата на работу.

Новый чат-бот — это реальный шанс сделать петербургские улицы безопаснее и вернуть пешеходам право на спокойные прогулки.

Ранее «Городовой» рассказывал, как умные датчики и QR-коды изменят прокат самокатов в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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