Быстрее 10 км/ч и без номера на рюкзаке: в Петербурге запустили «фотоохоту» на курьеров-нарушителей через чат-бот

Петербург стал первым городом в России, где запустили специальный чат-бот «Курьеры: общественный контроль». Теперь каждый горожанин может лично влиять на порядок на улицах.
Как работает новый чат-бот?
Все максимально просто и без лишней бумажной волокиты. Если вы увидели, что курьер нарушает правила, мешает проходу или бросил свой велосипед посреди тротуара, сделайте следующее:
- Откройте чат-бот.
- Опишите ситуацию своими словами.
- Прикрепите фото или видео нарушения.
Бот сам определит, к какой службе доставки относится нарушитель, и отправит жалобу компании. Вам же придет отчет о том, какие меры были приняты к курьеру.
Зачем это нужно: цифры и факты
В Петербурге сегодня работают около 46 тысяч курьеров. Каждый день на улицы города выезжают примерно 12 тысяч доставщиков на велосипедах и самокатах. Это огромный поток.
Из-за спешки курьеры часто забывают о безопасности пешеходов. Жалобы от горожан поступали регулярно, поэтому власти города совместно с бизнесом решили создать удобный инструмент для оперативной связи.
Какие правила курьеры обязаны соблюдать?
В Петербурге уже действует жесткий регламент для служб доставки, о котором знают не все горожане:
- Ограничение скорости. По тротуарам и пешеходным зонам курьерам разрешено ездить со скоростью не более 10 км/ч.
- Запретные зоны. Им строго запрещено ездить на велосипедах и самокатах по паркам, улицам с узкими тротуарами и самым оживленным магистралям города.
- Внешний вид. На одежде доставщика обязательно должны быть светоотражающие элементы.
- Идентификация. На коробке или одежде курьера должен быть крупный, хорошо читаемый индивидуальный номер. Именно по нему курьера-нарушителя легко вычислить на фото или видео.
Кто создал сервис?
Чат-бот разработали не просто «сверху». Это совместный проект Комитета по транспорту Петербурга, Ассоциации работодателей курьерской сферы и крупнейших сервисов доставки (таких как «Самокат», «Яндекс.Еда» и другие).
Сами компании заинтересованы в том, чтобы убирать с улиц безответственных сотрудников, которые портят репутацию бренда. Нарушителей ждут штрафы, а при повторных случаях — полная блокировка в системе без права возврата на работу.
Новый чат-бот — это реальный шанс сделать петербургские улицы безопаснее и вернуть пешеходам право на спокойные прогулки.
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