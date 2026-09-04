Быстрее 10 км/ч и без номера на рюкзаке: в Петербурге запустили «фотоохоту» на курьеров-нарушителей через чат-бот

В Петербурге сегодня работают около 46 тысяч курьеров.

Петербург стал первым городом в России, где запустили специальный чат-бот «Курьеры: общественный контроль». Теперь каждый горожанин может лично влиять на порядок на улицах.

Как работает новый чат-бот?

Все максимально просто и без лишней бумажной волокиты. Если вы увидели, что курьер нарушает правила, мешает проходу или бросил свой велосипед посреди тротуара, сделайте следующее:

Откройте чат-бот. Опишите ситуацию своими словами. Прикрепите фото или видео нарушения.

Бот сам определит, к какой службе доставки относится нарушитель, и отправит жалобу компании. Вам же придет отчет о том, какие меры были приняты к курьеру.

Зачем это нужно: цифры и факты

В Петербурге сегодня работают около 46 тысяч курьеров. Каждый день на улицы города выезжают примерно 12 тысяч доставщиков на велосипедах и самокатах. Это огромный поток.

Из-за спешки курьеры часто забывают о безопасности пешеходов. Жалобы от горожан поступали регулярно, поэтому власти города совместно с бизнесом решили создать удобный инструмент для оперативной связи.

Какие правила курьеры обязаны соблюдать?

В Петербурге уже действует жесткий регламент для служб доставки, о котором знают не все горожане:

Ограничение скорости. По тротуарам и пешеходным зонам курьерам разрешено ездить со скоростью не более 10 км/ч.

По тротуарам и пешеходным зонам курьерам разрешено ездить со скоростью не более 10 км/ч. Запретные зоны. Им строго запрещено ездить на велосипедах и самокатах по паркам, улицам с узкими тротуарами и самым оживленным магистралям города.

Им строго запрещено ездить на велосипедах и самокатах по паркам, улицам с узкими тротуарами и самым оживленным магистралям города. Внешний вид. На одежде доставщика обязательно должны быть светоотражающие элементы.

На одежде доставщика обязательно должны быть светоотражающие элементы. Идентификация. На коробке или одежде курьера должен быть крупный, хорошо читаемый индивидуальный номер. Именно по нему курьера-нарушителя легко вычислить на фото или видео.

Кто создал сервис?

Чат-бот разработали не просто «сверху». Это совместный проект Комитета по транспорту Петербурга, Ассоциации работодателей курьерской сферы и крупнейших сервисов доставки (таких как «Самокат», «Яндекс.Еда» и другие).

Сами компании заинтересованы в том, чтобы убирать с улиц безответственных сотрудников, которые портят репутацию бренда. Нарушителей ждут штрафы, а при повторных случаях — полная блокировка в системе без права возврата на работу.

Новый чат-бот — это реальный шанс сделать петербургские улицы безопаснее и вернуть пешеходам право на спокойные прогулки.

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