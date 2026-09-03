Без «Госуслуг» не заведется, двоих — не повезет: как умные датчики и QR-коды изменят прокат самокатов в Петербурге

Власти Петербурга могут ввести обязательную регистрацию электросамокатов с нанесением QR-кодов.

Электросамокаты прочно вошли в нашу жизнь. Это удобно, быстро, но часто небезопасно. Сбитые пешеходы, хаос на тротуарах и подростки, гоняющие на бешеной скорости, надоели всем.

Власти Санкт-Петербурга решили всерьез взяться за нарушителей и подготовили масштабную реформу.

Номера и QR-коды: скрыться не получится

Главная проблема сейчас — безнаказанность. Самокатчик сбил человека и уехал. Как его найти? Скоро эта лазейка закроется.

В Петербурге планируют ввести обязательную регистрацию всех арендных самокатов. На них нанесут крупные QR-коды и специальные номера, рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" спикер ЗАКСа Александр Бельский.

Их будут считывать камеры городской системы «Умный город». Нарушил правила — камера зафиксировала номер — прилетел штраф. Эксперимент с крупными компаниями кикшеринга уже начался.

Аренда через «Госуслуги»: паспортный контроль

Больше не получится зарегистрировать аккаунт на вымышленное имя. Комитет по транспорту Петербурга вместе с сервисами «Яндекс Go» и «МТС Юрент» запустил в августе авторизацию через «Госуслуги». В Подмосковье, кстати, уже внедряют такую же систему.

Зачем это нужно?

Для верификации личности. Сервис будет точно знать, кто именно за рулем.

Сервис будет точно знать, кто именно за рулем. Для пожизненного бана. Злостных нарушителей, которые гоняют по тротуарам и мешают пешеходам, заблокируют в приложениях навсегда. Создать новый профиль под чужим именем уже не выйдет.

Полный запрет на тротуарах?

Поводом для жестких мер стала очередная трагедия. На Бухарестской улице двое подростков на одном самокате (что само по себе запрещено) сбили 6-летнюю девочку. Малышка попала в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы.

После этого случая председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский заявил: самокаты нужно полностью убрать с пешеходных зон.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге планируют усмирить лихачей.