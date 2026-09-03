«Стачка 2026»: более 1500 ИТ-специалистов встретятся в Санкт-Петербурге

3-4 октября в Санкт-Петербурге на базе отеля «Cosmos Прибалтийская» пройдет XVI Международная ИТ-конференция «Стачка».

Мероприятие соберет более 1500 специалистов из разных сфер ИТ: разработчиков, дизайнеров, маркетологов, руководителей и собственников ИТ-компаний.



В программу конференции включены более 200 актуальных докладов и кейсов, интерактивные нетворкинг-сессии и экспертная зона, а также афтепати для неформального общения и отдыха. Спикерами выступят представители таких компаний, как Яндекс, Сбер, VK, Т-Банк, RWB, Ozon, Авито, Альфа-Банк, «Самокат» и других.



В числе докладчиков конференции — ведущие специалисты крупнейших российских компаний. Исполнительный директор Сбер Вячеслав Кудряшов выступит с докладом «Надежность в эпоху GenAI: Почему 80% GenAI-проектов проваливаются в проде, и архитектурные паттерны, которые это исправляют». Продуктовый дизайнер из Детского мира представит тему «Нужна ли Figma: как AI меняет процесс работы UX/UI дизайнера».



Директор по продажам и развитию малого и среднего бизнеса Авито Артем Степанов покажет кейс «Автоматизация продаж: переход к управлению на основе ML-моделирования и AI агентов». Руководитель направления SEO R&D RUTUBE Дмитрий Канавин поделится опытом в докладе «Контент-завод для SEO: экономная оркестрация LLM по этапам пайплайна».



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