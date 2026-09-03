Новый асфальт и меньше пробок: как меняются дороги в Приморском районе Петербурга

Приморский район избавляется от дорожных проблем.

Приморский район — один из самых быстрорастущих и населенных в Петербурге. Машин здесь с каждым годом становится всё больше, поэтому и нагрузка на дороги колоссальная.

Отличная новость для местных жителей: этой осенью дорожники завершили крупный ремонт на Богатырском проспекте и вовсю работают над другими важными объектами, рассказали в Смольном.

Богатырский проспект: больше никаких ям

Богатырский проспект — важнейшая артерия района. Каждый день по нему ездят тысячи автомобилистов и автобусов. Рядом находятся десятки школ, детских садов, поликлиник и библиотек.

В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь полностью обновили дорожное покрытие. Рабочие привели в порядок два крупных участка: от Стародеревенской до Байконурской улицы и от Туристской улицы до Шуваловского проспекта.

Что именно сделали:

Уложили более 100 тысяч квадратных метров нового, прочного асфальта.

Отремонтировали тротуары — теперь гулять с колясками и кататься на самокатах стало удобнее.

Заменили люки колодцев и бордюрные камни.

Нанесли яркую и долговечную разметку.

Большой ремонт по всему району

Ремонт Богатырского — лишь часть масштабного плана. Всего за этот дорожный сезон в Приморском районе обновляют более 10 километров дорог.

Уже полностью готов свежий асфальт на Парашютной и Нижне-Каменской улицах, сейчас дорожники вовсю чинят Земледельческую улицу.

Не забыли и про общественный транспорт. На Гаккелевской и Стародеревенской улицах закончили масштабный ремонт трамвайных путей. Рабочие обновили более 4 километров рельсов. Для жителей это означает меньше шума от вагонов под окнами и более быструю езду.

К слову, в прошлом году темпы тоже были высокими: тогда отремонтировали 14 километров дорог (включая улицы Савушкина, Торжковскую и Гаккелевскую) и обновили рельсы на улице Савушкина.

Трасса М-32: спасение от пробок у переезда

Пожалуй, самый ожидаемый проект для жителей Приморского района и Лахты — это строительство новой магистрали М-32.

Сегодня огромной проблемой остается железнодорожный переезд у платформы Ольгино. Из-за плотного расписания электричек шлагбаум часто закрыт, что собирает гигантские пробки.

Новая четырехполосная трасса М-32 свяжет Приморское шоссе, Шуваловский проспект и Западный скоростной диаметр (ЗСД). На ней построят большую двухполосную развязку с путепроводом через железную дорогу.

Почему это важно:

Водители смогут выезжать на Приморское шоссе в обход ж/д переезда.

Дорога свяжет жилые кварталы с деловым кварталом «Лахта Центр».

Исчезнут глухие пробки, снизится аварийность, а транзитные машины перестанут забивать тихие дворовые улицы.

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