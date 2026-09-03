Новый асфальт и меньше пробок: как меняются дороги в Приморском районе Петербурга

Приморский район — один из самых быстрорастущих и населенных в Петербурге. Машин здесь с каждым годом становится всё больше, поэтому и нагрузка на дороги колоссальная.
Отличная новость для местных жителей: этой осенью дорожники завершили крупный ремонт на Богатырском проспекте и вовсю работают над другими важными объектами, рассказали в Смольном.
Богатырский проспект: больше никаких ям
Богатырский проспект — важнейшая артерия района. Каждый день по нему ездят тысячи автомобилистов и автобусов. Рядом находятся десятки школ, детских садов, поликлиник и библиотек.
В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь полностью обновили дорожное покрытие. Рабочие привели в порядок два крупных участка: от Стародеревенской до Байконурской улицы и от Туристской улицы до Шуваловского проспекта.
Что именно сделали:
- Уложили более 100 тысяч квадратных метров нового, прочного асфальта.
- Отремонтировали тротуары — теперь гулять с колясками и кататься на самокатах стало удобнее.
- Заменили люки колодцев и бордюрные камни.
- Нанесли яркую и долговечную разметку.
Большой ремонт по всему району
Ремонт Богатырского — лишь часть масштабного плана. Всего за этот дорожный сезон в Приморском районе обновляют более 10 километров дорог.
Уже полностью готов свежий асфальт на Парашютной и Нижне-Каменской улицах, сейчас дорожники вовсю чинят Земледельческую улицу.
Не забыли и про общественный транспорт. На Гаккелевской и Стародеревенской улицах закончили масштабный ремонт трамвайных путей. Рабочие обновили более 4 километров рельсов. Для жителей это означает меньше шума от вагонов под окнами и более быструю езду.
К слову, в прошлом году темпы тоже были высокими: тогда отремонтировали 14 километров дорог (включая улицы Савушкина, Торжковскую и Гаккелевскую) и обновили рельсы на улице Савушкина.
Трасса М-32: спасение от пробок у переезда
Пожалуй, самый ожидаемый проект для жителей Приморского района и Лахты — это строительство новой магистрали М-32.
Сегодня огромной проблемой остается железнодорожный переезд у платформы Ольгино. Из-за плотного расписания электричек шлагбаум часто закрыт, что собирает гигантские пробки.
Новая четырехполосная трасса М-32 свяжет Приморское шоссе, Шуваловский проспект и Западный скоростной диаметр (ЗСД). На ней построят большую двухполосную развязку с путепроводом через железную дорогу.
Почему это важно:
- Водители смогут выезжать на Приморское шоссе в обход ж/д переезда.
- Дорога свяжет жилые кварталы с деловым кварталом «Лахта Центр».
- Исчезнут глухие пробки, снизится аварийность, а транзитные машины перестанут забивать тихие дворовые улицы.
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