Зеленые помидоры покраснеют дома: как правильно оставить их на дозревание – совет агронома

Как дозаривать томаты дома

Осень уже вступила в свои права, однако из-за не слишком стабильного лета не все сорта томатов успели созреть на кусте. Агроном Ксения Давыдова успокоила огородников. Дело в том, что полностью сформировавшийся зеленый томат вполне способен продолжить процесс созревания после его отрыва от куста.

Для дозревания не требуется воздействие прямых солнечных лучей. Процесс дозаривания преимущественно обусловлен этиленом — растительным гормоном, выделяемым созревающими плодами.

Как дозаривать томаты дома

Для реализации процесса потребуется только бумажный пакет. Для начала отберите целые, здоровые плоды и поместите их в бумажный пакет. Плотно закройте и оставьте в комнате. Все, что вам останется делать – это ежедневно осматривать плоды. Созревшие таким способом помидоры по вкусовым характеристикам не будут отличаться от тех, которые вы срывали с куста в стадии полной спелости.

Пакет способствует концентрации этилена, выделяемого томатами, вокруг плодов.

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