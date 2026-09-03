Минус четверть магазинов и 238 км дорожек: почему петербуржцы больше не покупают велосипеды, но катаются чаще других городов

В России — настоящий велосипедный бум. С весны по конец лета 2026 года люди искали веломагазины на картах на 60% чаще, чем годом ранее. Интерес к прокату и ремонту тоже взлетел почти в полтора раза.
Петербург в этом движении занимает особое место.
Проще арендовать, чем покупать
Главный тренд года — шеринг. Зачем покупать дорогой велосипед, хранить его на балконе и таскать по лестницам, если можно взять на улице за пару кликов?
В крупных городах число точек проката выросло на четверть. И именно Петербург стал абсолютным лидером в России по количеству пунктов аренды, пишет ТАСС со ссылкой на исследование геосервиса 2ГИС.
Сервисы проката заполонили не только центр, но и спальные районы вроде Приморского или Парнаса, а также популярные пригородные направления вроде Петергофа и Сестрорецка.
Если у вас все-таки есть свой байк, починить его стало проще. Мастерских в стране стало больше на 12%. В Петербурге найти ремонт у дома теперь вообще не проблема.
Классические веломагазины закрываются, но электробайки наступают
Покупать обычные велосипеды стали значительно реже. Из-за этого закрываются специализированные магазины — по всей стране их число сократилось на 38%.
В Петербурге падение чуть мягче, но всё равно ощутимое: закрылась четверть (25%) классических веломагазинов.
Зато стремительно растет другой сегмент — электровелосипеды. Точек их продажи в стране стало больше на 14%. Для Петербурга с его частыми ветрами и приличными расстояниями электробайк — идеальный транспорт.
На нем можно комфортно доехать из спального района до метро или офиса, не взмылев по дороге.
Что с велодорожками в Петербурге?
По общей протяженности велодорожек Петербург уверенно держит второе место в стране — у нас обустроено 238 километров выделенных полос. Для сравнения, у лидирующей Москвы — более 600 км.
Правда, если смотреть на долю велополос от общей длины дорог, то Питер пока отстает от лидеров. У нас этот показатель равен 4,4%, в то время как в Екатеринбурге — целых 7%.
Где в Питере кататься круче всего сегодня:
- Набережная реки Карповки и Крестовский остров. Здесь лучшие обновленные зоны.
- Маршрут вдоль Фонтанки. Красиво, но нужно быть аккуратным из-за обилия пешеходов и машин.
- Трасса до Сестрорецка. Отличный длинный маршрут вдоль залива для выходного дня.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург пересаживает такси и автобусы на газ и электричество.