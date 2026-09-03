«Зенит» разнес «Динамо» из Махачкалы: дубль Соболева и огненная атмосфера на стадионе

Мтч на "Газпром Арене" стал особенным.

Петербургский «Зенит» снова порадовал своих болельщиков. В матче Кубка России сине-бело-голубые уверенно разгромили махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0.

Игра прошла на домашней «Газпром Арене» и оставила у фанатов исключительно приятные эмоции.

Прорыв Соболева и стабильность Ерохина

Главным героем этой встречи без преувеличения стал Александр Соболев. Нападающий оформил дубль, забив свои первые важные голы за питерский клуб.

Напомним, что переход Соболева из московского «Спартака» сопровождался громким скандалом и хейтом со стороны фанатов. Эти два гола — отличный ответ критикам и серьезный шаг к тому, чтобы вернуть доверие трибун.

Еще один мяч записал на свой счет ветеран «Зенита» Александр Ерохин. Полузащитник в очередной раз доказал, что готов приносить пользу команде в любой момент.

Почему на стадионе было так круто?

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак светился от радости. Он отдельно поблагодарил трибуны за «потрясающую атмосферу».

Журналисты спросили тренера про частые изменения в стартовом составе. Семак ответил просто и понятно: в команде идет постоянная перестройка, цитирует слова трененра 78.ru.

По словам тренера, если что-то идет не так, тренерский штаб сразу реагирует и меняет схему или игроков. Сейчас у «Зенита» очень длинная скамейка запасных, все футболисты здоровы, а внутри коллектива идет здоровая конкуренция за место на поле.

Что дальше?

Отдыхать питерцам некогда. Уже в эту субботу команду ждет важнейший матч в Российской Премьер-Лиге. «Зенит» продолжает погоню за лидерством в чемпионате, и победный настрой после кубковой игры им точно пригодится.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в ноябре "Зенит" сыграет с турецкой командой.