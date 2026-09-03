Шопинг по-петербургски: почему в торговых центрах людно, но кассы пустуют

Сильный прирост перед 1 сентября показали крупные торговые комплексы.

Петербург держится лучше Москвы

В конце августа московские торговые центры не досчитались 4,6% покупателей по сравнению с прошлым годом. А вот Петербург показал характер. У нас посещаемость просела всего на 1,8%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Focus Technologies.

Почему так? Во-первых, Петербург в августе переживал пик туристического сезона. Гости города часто совмещают прогулки с походами по магазинам, особенно если погода портится.

Во-вторых, у нас очень сильны позиции местных брендов (например, Melon Fashion Group с их Befree, Zarina и Sela), которые умеют привлекать молодежь классным оформлением магазинов.

Последний рывок перед школой

Перед самым 1 сентября петербуржцы все-таки побежали за покупками. За последнюю неделю августа поток покупателей в ТЦ Петербурга вырос на 3,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Люди массово мерили одежду и обувь (в этих отделах приток клиентов составил 7,4%). Многие также закупались товарами для дома и ремонта перед началом учебного года.

Свою роль сыграл и неожиданный фактор. Из-за логистических сбоев и задержек доставок на маркетплейсах (эксперты связывают это в том числе с мерами безопасности из-за атак БПЛА) многие решили не рисковать и пошли за канцелярией и формой «ногами» в обычные магазины.

Главный парадокс: смотрим, но не покупаем

Людей в коридорах ТЦ много, а вот очереди у касс стали короче. И это главный парадокс конца лета. Трафик вырос, но тратить мы стали меньше.

Статистика сурова:

Траты на одежду и обувь снизились на 1,7% год к году.

год к году. Расходы на канцтовары упали на 11% .

. Покупки электроники просели сильнее всего — аж на 16,3%.

Петербуржцы стали практичнее. Многие приходят в магазины просто как на выставку: померить вещь, покрутить в руках гаджет, а потом заказать это в интернете со скидкой. Да и реальные доходы заставляют экономить на неочевидных покупках.

Почему пустеют витрины

Если вы заметили, что в вашем любимом ТЦ у метро стало больше закрытых отделов с серыми гипсокартонными стенами, вам не показалось.

Крупные бренды начали жесткую оптимизацию. Они закрывают неприбыльные точки и уходят в онлайн. По всей стране идет большая «чистка»:

Бренд Zolla закрыл 35 магазинов.

закрыл 35 магазинов. O’STIN лишился 62 точек.

лишился 62 точек. Concept Club закрыл целых 133 магазина.

закрыл целых 133 магазина. Gloria Jeans и вовсе планирует закрыть около 150 объектов.

В ключевых ТЦ свободные площади уже выросли до 6,4%, и к зиме эта цифра только увеличится. Найти им замену быстро не получается — азиатские и турецкие бренды заходят на наш рынок аккуратно и не спешат занимать огромные площади.

Что будет дальше?

Сентябрьское оживление скоро сойдет на нет. Эксперты уверены: как только уляжется суета начала учебного года, посещаемость ТЦ снова поползет вниз.

Покупательная способность падает, а ходить в торговые центры «просто погулять» питерцы стали реже — для этого у нас есть парки, новые общественные пространства у воды и уютные кофейни.

Торговым центрам придется сильно постараться и придумывать новые развлечения, чтобы вернуть нас к витринам до конца года.

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