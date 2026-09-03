Синоптики обновили данные: выпадет уже в сентябре — названа дата первого снега

Первый снег осенью 2026 придёт в регионы в разные сроки — от сентября на Дальнем Востоке до ноября в Центральной России. Готовьте машины, теплицы и отопление заранее, чтобы резкие перепады температур не застали врасплох.

В этом году первый снег в России выпадет не одновременно. На Дальнем Востоке и Крайнем Севере белые осадки могут появиться уже в сентябре, а жителям европейской части, в том числе Центральной России, стоит готовиться к снегопадам не раньше конца октября – начала ноября. Это лишь общий прогноз, который будет уточняться, но он уже даёт понимание того, как распределится зима по территории страны.

Где снег ляжет в сентябре

В сентябре снег придёт на Чукотку, Магадан, Якутию, Иркутскую область, Таймыр и Ямал, а также возможен на Новой Земле и в Мурманской области. Это обычное явление для данных регионов, но требует подготовки: отопление, машины, растения и ветки должны быть готовы к снегопадам.

Когда ждать снег в средней полосе

В Центральной России, включая Москву и Нижегородскую область, первый снег вероятнее всего увидеть в конце октября или ноябре. Устойчивый покров образуется, как правило, к концу ноября. Однако осенью возможны резкие перепады температур, поэтому ранние снегопады исключать нельзя.

Зимний сезон, по предварительным данным, будет снежным и неустойчивым: оттепели будут сменяться морозами, что увеличит риски гололёда и повреждения построек от налипания мокрого снега.

Вывод

Первый снег осенью 2026 года придёт в разные сроки: на Дальний Восток и Север — уже в сентябре, в Центральную Россию — в конце октября–ноябре. Зима ожидается снежной и нестабильной, поэтому подготовку к холодам лучше начать заранее. Следите за прогнозами, чтобы не пропустить момент.

Ранее мы рассказывали, какой будет сентябрь — от заморозков до ливней с градом.