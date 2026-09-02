Синоптики предупредили: сентябрь начинается с погодного хаоса — от заморозков до ливней с градом

Начало сентября в России принесёт резкие погодные контрасты: заморозки до –6°C, ливни с градом и шквалистый ветер до 35 м/с. В центре и на юге — высокая пожарная опасность.

Первые дни сентября 2026 года принесут в Россию резкую смену погодных условий. По данным Росгидромета, с 1 по 3 сентября сразу несколько регионов окажутся во власти опасных метеоявлений: от аномальных заморозков до сильных ливней с градом и шквалистым ветром.

Особую тревогу вызывают заморозки в европейской части и Сибири, а также штормовое предупреждение на Байкале и Дальнем Востоке, рассказали специалисты Гидрометцентра России.

Заморозки ударят по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку

Самый серьёзный сюрприз начала сентября — ранние заморозки, которые накроют обширные территории. В ночь на 1 сентября столбики термометров опустятся до –2C на севере Приволжского округа и в Башкортостане. 1–2 сентября морозы до –3C ожидаются в Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Наиболее суровая погода — в Магаданской области, где температура может упасть до –6C.

С 1 по 3 сентября заморозки до –5C накроют юг Тюменской и Омскую области, до –3C — Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край. В Томской области ожидается до –3C, в центральных и южных округах Красноярского края заморозки продлятся три дня, в Тыве — 2–3 сентября, а на северо-востоке Якутии — до –5C. Дачникам и владельцам частных домов в этих регионах стоит срочно укрыть теплолюбивые растения и проверить системы отопления.

Ливни, град и шквалы: что ждать в регионах

Помимо холодов, многие регионы столкнутся с мощными осадками и ветром. 1 сентября сильные дожди с грозами ожидаются в Брянской области, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии (ветер до 20–25 м/с), Хакасии (ливни, град, ветер до 20 м/с), Ингушетии и Чечне (ветер до 18 м/с), Республике Алтай, Амурской области, Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края. В Ямало-Ненецком округе в ночь на 2 сентября — дождь и ветер до 23 м/с.

Особенно опасная ситуация в Тыве: 1 сентября ожидается очень сильный дождь, крупный град и ветер до 25 м/с и более. В Иркутской области 1–2 сентября — сильные ливни, грозы, град, ветер до 25 м/с, а 2 сентября на озере Байкал порывы достигнут 30–35 м/с. В Приморском крае в ночь на 1 сентября — очень сильный ливень. На востоке Камчатки 2–

3 сентября — дожди, ветер до 25–30 м/с.

2 сентября ливневые дожди с грозами накроют Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области, а в Тверской области ожидается сильный дождь. На восточном побережье Чукотки 2–3 сентября — дождь и ветер до 22 м/с. На севере Курильской гряды 3 сентября ветер усилится до 20–25 м/с.

Пожарная опасность: юг и центр под угрозой

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохраняется с 1 по 3 сентября на западе Мурманской области, юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном федеральном округе, Ставропольском крае, Херсонской области, ЛНР, на юге Челябинской области, севере Иркутской области, западе Якутии и в Хабаровском крае. В этих регионах стоит избегать разведения костров и быть предельно осторожными с огнём.

Вывод

Первая декада сентября принесёт в Россию погодные контрасты: от ранних заморозков до шквалистых ветров и ливней. Жителям Урала, Сибири и Дальнего Востока стоит готовиться к холодам, а центральным и южным регионам — к сильным осадкам и ветру. В зонах повышенной пожарной опасности следует соблюдать особую осторожность. Погода в начале сентября требует внимательного планирования и готовности к быстрым переменам.

Ранее мы рассказывали о погоде новой недели.