Петербург снова накрыло прохладой: к чему готовиться сегодня и завтра

Погода в Петербурге снова испортится.

Лето в Северной столице закончилось, и город попал под край циклона, который сейчас кружит над востоком Ленинградской области, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Что ждет нас сегодня

На улице будет облачно, но солнце всё-таки проглянет. Готовьтесь к кратковременным дождям. Если вы живете на юге или востоке области, вам повезло меньше всего — там пройдут сильные ливни.

В самом Петербурге воздух прогреется до +18…+20 градусов. По области будет от +16 до +21. Северо-западный ветер дует со скоростью 4–9 метров в секунду.

Он не сдует с ног, но ощутимой свежести добавит. Атмосферное давление застыло на отметке 755 мм рт. ст. Это чуть ниже нормы, поэтому метеочувствительным людям стоит быть к себе послабже.

Как одеваться и к чему готовиться

Из-за ветра и высокой влажности может казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле. Идеальный вариант для прогулки — лёгкая ветровка или худи.

Погода сейчас коварная: только что светило солнце, а через пять минут уже капает с неба.

Прогноз на четверг

В четверг ситуация почти не изменится. Ночью станет прохладно — всего +12…+14 градусов. Днем столбики термометров покажут максимум +17…+19.

Местами снова пройдут короткие дожди. Для Петербурга такая утренняя свежесть и легкая морось — самая привычная классика.

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