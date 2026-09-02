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Сливы замораживаю мешками - на пироги и компоты не трачу, из всех готовлю изысканную закуску

Опубликовано: 2 сентября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Сливы замораживаю мешками - на пироги и компоты не трачу, из всех готовлю изысканную закуску
Сливы замораживаю мешками - на пироги и компоты не трачу, из всех готовлю изысканную закуску
Legion-Media
Что приготовить из спелых слив

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом изысканной закуски из вяленой сливы, которая выглядит дорого и подходит для праздничного стола. Готовится она проще, чем кажется, вкус ей придают яркие пряные нотки чеснока и розмарина.

Ингредиенты

  • Слива (плотная, спелая) — 1 кг
  • 1 головка чеснока
  • Розмарин свежий — 3–4 веточки
  • Оливковое масло — для заливки
  • Зип-пакеты или вакуумные — для заморозки

Приготовление

Помойте сливы, разрежьте пополам и уберите косточки. Дольки уложите на поддоны сушилки или противень, застеленный пергаментом.
В каждый кусочек вместо косточки положите тонкую пластинку чеснока и веточку свежего розмарина.

Сушить можно в духовке или в специальной сушилке

  • В духовке: при температуре 80 C 4–5 часов. Дверцу оставьте приоткрытой.
  • В электросушилке: около 10 часов. Точное время смотрите по своему прибору.

Готовая слива не должна выделять сок при нажатии, должна гнуться, а не ломаться. Признак правильно приготовленной закуски - чуть сморщенная кожица, мякоть эластичная.

Хранение

Готовые вяленые сливы хранить можно двумя способами.

  • В масле. Сливы плотно уложите в стерильную стеклянную банку, залейте оливковым или подсолнечным маслом, добавьте розмарин и уберите в холодильник.
  • В морозилке. Сливы сложите в пакеты с зип-замком, выпуская воздух, и заморозьте. Или воспользуйтесь вакууматором.Так они хранятся до года без потери аромата.

Закуска отлично сочетается с твёрдыми сырами и виноградом, дополняет запечённое мясо или птицу. В холодильнике слива хранится до 6 месяцев. После вскрытия банки закуску стоит съесть в течение 2–3 недель.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить чебуреки.

Автор:
Артем Петров
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