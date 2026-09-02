Сливы замораживаю мешками - на пироги и компоты не трачу, из всех готовлю изысканную закуску

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом изысканной закуски из вяленой сливы, которая выглядит дорого и подходит для праздничного стола. Готовится она проще, чем кажется, вкус ей придают яркие пряные нотки чеснока и розмарина.
Ингредиенты
- Слива (плотная, спелая) — 1 кг
- 1 головка чеснока
- Розмарин свежий — 3–4 веточки
- Оливковое масло — для заливки
- Зип-пакеты или вакуумные — для заморозки
Приготовление
Помойте сливы, разрежьте пополам и уберите косточки. Дольки уложите на поддоны сушилки или противень, застеленный пергаментом.
В каждый кусочек вместо косточки положите тонкую пластинку чеснока и веточку свежего розмарина.
Сушить можно в духовке или в специальной сушилке
- В духовке: при температуре 80 C 4–5 часов. Дверцу оставьте приоткрытой.
- В электросушилке: около 10 часов. Точное время смотрите по своему прибору.
Готовая слива не должна выделять сок при нажатии, должна гнуться, а не ломаться. Признак правильно приготовленной закуски - чуть сморщенная кожица, мякоть эластичная.
Хранение
Готовые вяленые сливы хранить можно двумя способами.
- В масле. Сливы плотно уложите в стерильную стеклянную банку, залейте оливковым или подсолнечным маслом, добавьте розмарин и уберите в холодильник.
- В морозилке. Сливы сложите в пакеты с зип-замком, выпуская воздух, и заморозьте. Или воспользуйтесь вакууматором.Так они хранятся до года без потери аромата.
Закуска отлично сочетается с твёрдыми сырами и виноградом, дополняет запечённое мясо или птицу. В холодильнике слива хранится до 6 месяцев. После вскрытия банки закуску стоит съесть в течение 2–3 недель.
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