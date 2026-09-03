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От пляжей у Петропавловки к грозам и +14°: синоптики объяснили, почему погода в Петербурге резко сдается осени

Опубликовано: 3 сентября 2026 09:21
 Проверено редакцией
От пляжей у Петропавловки к грозам и +14°: синоптики объяснили, почему погода в Петербурге резко сдается осени
От пляжей у Петропавловки к грозам и +14°: синоптики объяснили, почему погода в Петербурге резко сдается осени
фото: Городовой.ру
Похоже, лимит на солнечные и сухие дни в Северной столице исчерпан.

Петербург накрывает очередной циклон из Атлантики. На этот раз он принес с собой не просто сырость, а полноценное осеннее похолодание.

Что с погодой сегодня?

Сегодня за погоду в Петербурге отвечает огромный вихрь, центр которого кружит над Ботническим заливом. Небо затянет облаками, но солнце сквозь них все-таки иногда будет проглядывать.

Главный минус — дожди. Они будут кратковременными, но пройдут практически повсеместно. Кое-где набегут тучи потемнее и даже прогремят грозы, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Пока еще относительно тепло:

  • В самом Петербурге термометры покажут +17…+19°;
  • В Ленинградской области будет чуть теплее — местами до +20°;
  • Ветер дует с юго-запада со скоростью 4–9 метров в секунду.

А вот атмосферное давление упадет ниже нормы — до 755 мм рт. ст. Метеозависимым людям сегодня стоит поберечь себя.

Пятница: осень берет свое

В пятницу погода окончательно испортится. Дожди станут затяжными. Ночью температура опустится до +10…+12°, а днем воздух прогреется максимум до +14…+16°.

Ранее «Городовой» рассказывал, Петербург снова накрыло прохладой.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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