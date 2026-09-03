От пляжей у Петропавловки к грозам и +14°: синоптики объяснили, почему погода в Петербурге резко сдается осени

Петербург накрывает очередной циклон из Атлантики. На этот раз он принес с собой не просто сырость, а полноценное осеннее похолодание.
Что с погодой сегодня?
Сегодня за погоду в Петербурге отвечает огромный вихрь, центр которого кружит над Ботническим заливом. Небо затянет облаками, но солнце сквозь них все-таки иногда будет проглядывать.
Главный минус — дожди. Они будут кратковременными, но пройдут практически повсеместно. Кое-где набегут тучи потемнее и даже прогремят грозы, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Пока еще относительно тепло:
- В самом Петербурге термометры покажут +17…+19°;
- В Ленинградской области будет чуть теплее — местами до +20°;
- Ветер дует с юго-запада со скоростью 4–9 метров в секунду.
А вот атмосферное давление упадет ниже нормы — до 755 мм рт. ст. Метеозависимым людям сегодня стоит поберечь себя.
Пятница: осень берет свое
В пятницу погода окончательно испортится. Дожди станут затяжными. Ночью температура опустится до +10…+12°, а днем воздух прогреется максимум до +14…+16°.
Ранее «Городовой» рассказывал, Петербург снова накрыло прохладой.