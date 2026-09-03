18 500 рублей за ночь в поезде: что можно получить за эти деньги - опыт туриста

Какие условия предлагают путешественникам

Стоит ли покупать билет в СВ-вагон и окупается ли он? О своем опыте поездки в СВ-вагоне рассказала блогер, путешественница, автор канала «Зачем я там была». Ей предстояла ночная командировка из Москвы в Саранск. Авиабилетов не осталось, и организаторы предложили поездку в вагоне повышенной комфортности.

Что внутри

Фирменный поезд «Мордовия» отправляется с Казанского вокзала в 21:50 и прибывает в Саранск в 7:00. Время в пути — 9 часов 10 минут.

В СВ-вагоне всего восемь купе, в каждом по два нижних места. Всего 16 пассажиров на вагон. Внутри купе — два мягких дивана, которые раскладываются в спальные места. Есть стол, зеркало, несколько розеток, светильники у изголовья, вешалки, кондиционер, отдельный телевизор и персональный сейф.

Постельное белье входит в стоимость. Подушки и одеяла уже заправлены и упакованы. Для каждого пассажира предусмотрен гигиенический набор: тапочки, зубная щетка с пастой, влажная салфетка, расческа, губка и рожок для обуви.

В начале и в конце вагона расположены биотуалеты. Внутри чисто, есть жидкое мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца и освежитель воздуха.

Питание

В стоимость билета входит приветственный набор: вода, булочка, шоколад и фрукты. Также по меню можно выбрать холодную закуску и горячее блюдо на ужин, а также напитки.

Однако поезд отправляется поздно, и ужин приносят около 23:00. В это время есть уже не хочется. Завтрак в стоимость не входит.

Плюсы и минусы СВ

Плюсы:

В купе два пассажира, а не четверо.

Только нижние места.

Спокойная и тихая атмосфера в вагоне.

Индивидуальный гигиенический набор.

Телевизор и сейф.

Питание включено.

Меньше посторонних разговоров и шума.

Минусы:

Купе узкое. Двум взрослым там тесно.

Мало места для багажа под сиденьями — крупный чемодан не влезает.

Сидеть на диванах неудобно из-за конструкции спинки и валиков — комфортно только лежать.

Высокая цена: билет стоил 18 500 рублей.

Вердикт автора

В целом поездка в СВ блогеру понравилась, но за свои деньги, по ее признанию, она не стала бы покупать такой билет на короткий ночной маршрут. Для поездки на несколько суток преимущества СВ могли бы оправдать стоимость, а для одной ночи предпочтительнее обычное купе.

Мнение читателей:

"Не всё так однозначно с СВ. Ехали из Тюмени в Челябинск. Вагон СВ отличался только тем, что в купе размещалось по два человека, а не по четыре (просто верхние полки были подняты) и в стоимость билета входил «набор путешественника» с тапками и постельным. Питания не было, т.к. вагон-ресторан отсутствовал. И так тоже бывает". "Лично мое мнение, что на одну ночь нет смысла тратиться на СВ. Хотя... если как у автора, платишь не сам, то почему бы нет".

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