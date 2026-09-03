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Ограничения по возрасту для выплаты пенсии: комментарий главы СФР, как устроена система, кому положена

Опубликовано: 3 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ограничения по возрасту для выплаты пенсии: комментарий главы СФР, как устроена система, кому положена
фото legion-media
Страховая пенсия выплачивается без возрастного потолка

В России нет верхнего порога возраста для получения государственной страховой пенсии — она выплачивается пожизненно. Об этом сообщил глава СФР Сергей Чирков, развеяв популярный миф о так называемом «возрасте дожития». По его словам, никаких ограничений по сроку выплат не существует.

Как устроена система

Отечественная пенсионная модель работает на принципе солидарности: страховые взносы тех, кто сейчас работает, идут на выплаты нынешним пенсионерам. Это значит, что деньги не лежат на индивидуальном счету — они распределяются в реальном времени.

Для людей, получивших инвалидность в молодости и не успевших сформировать достаточные накопления, предусмотрена социальная пенсия как дополнительный механизм поддержки.

Что важно знать

  • страховая пенсия не привязана к какому-либо предельному возрасту — сколько человек живет, столько и получает;
  • социальная пенсия выручает тех, кто не смог накопить стаж и баллы, например из-за ранней инвалидности;
  • система построена на солидарности поколений, поэтому взносы работающих сегодня идут на выплаты тем, кто уже на пенсии.

Ранее «Городовой» рассказывал, пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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