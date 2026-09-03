Ограничения по возрасту для выплаты пенсии: комментарий главы СФР, как устроена система, кому положена

В России нет верхнего порога возраста для получения государственной страховой пенсии — она выплачивается пожизненно. Об этом сообщил глава СФР Сергей Чирков, развеяв популярный миф о так называемом «возрасте дожития». По его словам, никаких ограничений по сроку выплат не существует.
Как устроена система
Отечественная пенсионная модель работает на принципе солидарности: страховые взносы тех, кто сейчас работает, идут на выплаты нынешним пенсионерам. Это значит, что деньги не лежат на индивидуальном счету — они распределяются в реальном времени.
Для людей, получивших инвалидность в молодости и не успевших сформировать достаточные накопления, предусмотрена социальная пенсия как дополнительный механизм поддержки.
Что важно знать
- страховая пенсия не привязана к какому-либо предельному возрасту — сколько человек живет, столько и получает;
- социальная пенсия выручает тех, кто не смог накопить стаж и баллы, например из-за ранней инвалидности;
- система построена на солидарности поколений, поэтому взносы работающих сегодня идут на выплаты тем, кто уже на пенсии.
Ранее «Городовой» рассказывал, пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата.