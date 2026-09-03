Одно из самых дорогих кладбищ Петербурга: как выглядит некрополь, который несколько раз пытались снести

Где находится элитный некрополь Петербурга

Новодевичье кладбище при Воскресенском монастыре — одно из самых престижных мест последнего упокоения в Петербурге. За годы существования здесь нашли покой более 26 тысяч человек, от простых горожан до великих деятелей культуры и науки.

Сегодня некрополь считается закрытым, но захоронения по-прежнему случаются — для родственников или по особому решению городских властей.

Кто здесь покоится

С момента основания в середине XIX века кладбище стало последним пристанищем для многих знаменитостей. Поэты Федор Тютчев и Николай Некрасов, художник Михаил Врубель, врач Сергей Боткин, акушер Дмитрий Отт, создатель первого русского паровоза Николай Щукин — все они обрели здесь вечный покой.

Надгробия создавали лучшие скульпторы и архитекторы того времени, среди которых Виктор Васнецов, Петр Клодт и Николай Рерих, - отмечает источник.

Трагическая судьба некрополя

После революции кладбище пережило настоящую катастрофу. Склепы вскрывали, надгробия разбирали на стройматериалы, церкви демонтировали на кирпич. В 1960-х под предлогом создания музейного заповедника уничтожили около 400 памятников. Часть праха выдающихся людей перенесли на «Литераторские мостки» и в Некрополь мастеров искусств. Протесты общественности спасли некрополь от полного исчезновения, но ущерб остается заметным до сих пор.

Что стоит увидеть

Если решите посетить это место, вот на что обратить внимание:

скульптура Христа работы Петра Кюфферле на могиле Анны Вершининой — в советские годы здесь молились, когда храмы были закрыты, и люди приходят до сих пор;

надгробие Тютчева — белый мраморный крест с резным орнаментом на широкой гранитной плите;

могила Врубеля на окраине кладбища — памятник так и не был установлен, остался только постамент.

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