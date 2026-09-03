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Синоптик Тишковец назвал конкретные сроки прихода бабьего лета – что ждет россиян

Опубликовано: 3 сентября 2026 11:57
 Проверено редакцией
Синоптик Тишковец назвал конкретные сроки прихода бабьего лета – что ждет россиян
Синоптик Тишковец назвал конкретные сроки прихода бабьего лета – что ждет россиян
Городовой ру
Когда ждать теплые денечки осенью 2026 года

Осень в Центральной России вступает в свои права, но перед затяжными холодами природа приготовила подарок. Бабье лето начнется уже 8 сентября – об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец. После дождливых выходных россиян ждет настоящее тепло. «Золотая осень» продлится почти неделю, пишет Arhpress.

После дождей – солнце и тепло

Выходные, по словам синоптика, будут дождливыми и холодными. Но уже со вторника характер погоды кардинально изменится. Азорский антициклон разорвет облака, и солнце зальет регион теплым светом. Это классическое начало бабьего лета – внезапное и долгожданное.

Температура: комфорт для всех

Во вторник, 8 сентября, ночью воздух остынет до +9 °C, а днем прогреется до +18 °C. В среду столбики термометров поднимутся уже до +22 °C. Во второй половине недели температура достигнет +20…+25 °C. Погода будет радовать мягким теплом и солнцем на протяжении примерно пяти дней.

Ранее "Городовой" сообщал, что осень 2026 года будет теплее нормы, но ноябрь не порадует.

Автор:
Алина Владимирова
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