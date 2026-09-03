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Есть ли в крабовых палочках хоть что-то полезное — вся правда о популярном продукте

Опубликовано: 3 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Есть ли в крабовых палочках хоть что-то полезное — вся правда о популярном продукте
фото legion-media
Крабовое мясо и его имитация: что выбрать и как использовать

Настоящее мясо краба — ценный морепродукт с минимумом жира, богатый белком, йодом и омегой-3. Однако доступнее и популярнее имитация — сурими, рыбный фарш, из которого делают привычные крабовые палочки.

И хотя настоящих крабов в них практически нет, это не повод отказываться от любимых блюд.

Миф и реальность

Многие верят, что в крабовых палочках есть настоящее мясо краба. На деле это смесь сурими, крахмала, яичного белка и ароматизатора — лишь в дорогих версиях добавляют крошечную долю натурального продукта.

Палочки не вредны, но и полезными их не назвать: белок присутствует, а вот омеги-3 и витамина D, как в настоящем крабе, уже нет, - сообщает источник.

Как выбирать и что готовить

Воспринимайте палочки как праздничный продукт для салатов и закусок, а не основу рациона. При покупке обращайте внимание на состав:

  • чем больше белка указано на упаковке — тем выше доля сурими, то есть рыбы;
  • дорогие версии по вкусу почти не отличаются от настоящего краба;
  • отлично сочетаются с авокадо, огурцом, рукколой и лимонной заправкой — быстрый салат за пять минут готов.

Ранее «Городовой» рассказывал, как использовать соль в качестве сорбента и чистящего средства.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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