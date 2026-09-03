Есть ли в крабовых палочках хоть что-то полезное — вся правда о популярном продукте

Новости по теме

Ни один краб не пострадал: из чего на самом деле создаются крабовые палочки

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Из всех кабачков готовлю хрустящие палочки: вкуснее чипсов и всего за 25 минут

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От +22° до ветра и кишечной палочки: из всех пляжей Петербурга и области проверку выдержали только три приозерских озера

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Завтрак с кишечной палочкой: почему 7 из 10 пачек масла в Петербурге оказались опасны

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Добавляем в тесто — и пельмени остаются целыми даже после долгой варки: не ингредиент, а палочка-выручалочка

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