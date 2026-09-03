Есть ли в крабовых палочках хоть что-то полезное — вся правда о популярном продукте

Настоящее мясо краба — ценный морепродукт с минимумом жира, богатый белком, йодом и омегой-3. Однако доступнее и популярнее имитация — сурими, рыбный фарш, из которого делают привычные крабовые палочки.
И хотя настоящих крабов в них практически нет, это не повод отказываться от любимых блюд.
Миф и реальность
Многие верят, что в крабовых палочках есть настоящее мясо краба. На деле это смесь сурими, крахмала, яичного белка и ароматизатора — лишь в дорогих версиях добавляют крошечную долю натурального продукта.
Палочки не вредны, но и полезными их не назвать: белок присутствует, а вот омеги-3 и витамина D, как в настоящем крабе, уже нет, - сообщает источник.
Как выбирать и что готовить
Воспринимайте палочки как праздничный продукт для салатов и закусок, а не основу рациона. При покупке обращайте внимание на состав:
- чем больше белка указано на упаковке — тем выше доля сурими, то есть рыбы;
- дорогие версии по вкусу почти не отличаются от настоящего краба;
- отлично сочетаются с авокадо, огурцом, рукколой и лимонной заправкой — быстрый салат за пять минут готов.
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