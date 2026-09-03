Этот пример перессорил всех математиков — от верного ответа в ярости даже «Пифагоры»: а у вас сколько получится?

В рамках решения математических задач порядок арифметических действий является фундаментальным и общепринятым. Тем не менее, в интернет-пространстве периодически возникают дискуссии относительно применения этих правил к конкретным примерам.
Предлагаем вам проверить свои знания школьной программы, вспомнив основные арифметические правила. Ниже представлен пример, решение которого занимает не более 10 секунд.
Задание:
27 ∶ 3 (11 — 8) = ?
Если у вас есть готовый ответ, вы можете сверить его правильность с представленным ниже решением.
Для самопроверки и решения примера необходимо вспомнить следующие правила арифметических действий:
- Приоритет выполнения операций в скобках.
- Умножение и деление имеют равный приоритет и выполняются в порядке их следования слева направо.
- Опущенный знак умножения перед скобками не меняет порядок действий и не предоставляет умножению преимущества перед делением.
Решение примера:
- 11 — 8 = 3
- 27 ∶ 3 = 9
- 9 ⋅ 3 = 27
Ответ: 27 ∶ 3 (11 — 8) = 27
Ранее мы предлагали решить еще один пример.