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Этот пример перессорил всех математиков — от верного ответа в ярости даже «Пифагоры»: а у вас сколько получится?

Опубликовано: 3 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Этот пример перессорил всех математиков — от верного ответа в ярости даже «Пифагоры»: а у вас сколько получится?
Этот пример перессорил всех математиков — от верного ответа в ярости даже «Пифагоры»: а у вас сколько получится?
Городовой ру
Вспоминаем школьные уроки математики

В рамках решения математических задач порядок арифметических действий является фундаментальным и общепринятым. Тем не менее, в интернет-пространстве периодически возникают дискуссии относительно применения этих правил к конкретным примерам.

Предлагаем вам проверить свои знания школьной программы, вспомнив основные арифметические правила. Ниже представлен пример, решение которого занимает не более 10 секунд.

Задание:

27 ∶ 3 (11 — 8) = ?

Если у вас есть готовый ответ, вы можете сверить его правильность с представленным ниже решением.

Для самопроверки и решения примера необходимо вспомнить следующие правила арифметических действий:

  • Приоритет выполнения операций в скобках.
  • Умножение и деление имеют равный приоритет и выполняются в порядке их следования слева направо.
  • Опущенный знак умножения перед скобками не меняет порядок действий и не предоставляет умножению преимущества перед делением.

Решение примера:

  • 11 — 8 = 3
  • 27 ∶ 3 = 9
  • 9 ⋅ 3 = 27

Ответ: 27 ∶ 3 (11 — 8) = 27

Ранее мы предлагали решить еще один пример.

Автор:
Ксения Давыдова
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